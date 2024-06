La eliminación de Furia de Gran Hermano trajo aparejado un fuerte cruce en redes entre Gastón Trezeguet, “analista” de El debate de GH y acérrimo defensor de la polémica exparticipante y Ángel de Brito que terminó con fuertes comentarios de uno y otro lado.

“Rey, seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verg... Si no das para más, no te agarres conmigo. No sos Santiago (del Moro), ni (Marcelo) Tinelli, ni Guido (Kaczka). Bajate del poni y seguí participando”, fue uno de los comentarios que más irritó a De Brito.

Los reveladores posteos de Ángel de Brito sobre Gastón Trezeguet (Fotos: Twitter /X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Es por eso que, desde sus vacaciones, De Brito no solo le respondió a Trezeguet sino que divulgó numerosos chats entre ambos en los que el “analista” le pedía “angelitas” para participar de los programas que produce como Polémica en el bar (América) o PH podemos hablar (Telefe).

POR QUÉ GASTÓN TREZEGUET CREE QUE SU TRABAJO EN GRAN HERMANO ESTÁ EN PELIGRO TRAS SU CRUCE EN REDES CON ÁNGEL DE BRITO

“Él me contó como desde la producción desquiciaban participantes”, decía uno de los comprometedores chats que De Brito expuso. “Entiendo yo que Trezeguet era la fuente de Ángel. Era la pelota verde de Telefe”, agregó Yanina, dando a conocer uno de los mayores misterios de los últimos meses.

“Yo digo, si le estás pasando data que no deberías pasar al conductor de este programa y te estás matando, no hagas esto”, agregó la conductora suplente de LAM. “Amor de mi vida, Gastoncito, yo prefiero trabajar en este programa pedorro, en este canal de ver…. y no estar trabajando en un lugar con un compañero preso por pertenecer a una banda de pedófilos”, cerró Yanina en obvia referencia a Marcelo Corazza.

Al día siguiente, Yanina contó qué pasó en las siguientes 24 horas a la revelación de De Brito. “Trezeguet, después de ver el tuit de Ángel donde cuenta que es una de las tres pelotas, ahí se asustó Gastoncito”, dijo la panelista.

“Le escribió por WhatsApp (a Ángel). Tengo el chat y no lo voy a mostrar, pero me lo mandó Ángel anoche, y le dijo ‘Mira que yo puedo llegar a perder mi trabajo por lo que vos estás escribiendo’. Ángel, no con estas palabras, lo mandó, no elegantemente, a freír churros. Fue una linda catarata; y le dijo ‘No me hables nunca más’”, narró Yanina.

