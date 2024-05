El ingreso de Gastón Trezeguet a la casa de Gran Hermano 2023 no eludió la polémica. En redes sociales se hizo viral una foto del panelista con un mensaje escrito en su mano y lo acusaron de filtrar información del afuera.

Al tanto de la controversia, Gastón le puso en pecho en A la Barbarossa.

GRAN HERMANO: ¿QUÉ TENÍA ANOTADO GASTÓN TREZEGUET EN SU MANO?

“Anoche te recontra vi, parecías la pantera rosa”, le dijo Georgina Barbarossa a su panelista.

Y Trezeguet respondió: “Georgina me escribí y me decía ‘Gastón, contame del olor’. No había tanto olor”.

Sin rodeos, la conductora le comentó: “Te escribiste algo en la mano, guacho”. Y Noelia Antonelli disparó: “¿Tenías algo escrito en la mano?”.

Con humor, Gastón se hizo cargo de que tenía unas palabras anotas con lapicera en su mano: “No, una boludez”.

“Igual me encanta que especulen. Pero no tenía nada en la mano. Nada había. Era un garabato mal borrado. Eran marcas que tenía anotadas”.

“Yo sé hacer un complot, no soy Los Bro”, concluyó Gastón, picantísimo con Bautista Mascia, Martín Ku y Nicolás Grosman, actuales GH 2023.

