En medio del fuerte debate que despertó la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, Ángel de Brito (que se encuentra de vacaciones y en su lugar está Yanina Latorre como conductora de LAM) retwitteó un mensaje en las redes y disparó un tremendo ida y vuelta con el analista del programa de Telefe y exparticipante del reality, Gastón Trezeguet.

Así fue el escandoloso ida y vuelta entre Ángel y Gastón en X (antes Twitter) luego de que De Brito resposteara un mensaje que habla de la “doble vara” con la que se habría manejado la producción de Gran Hermano con Furia después de su eliminación:

Ángel: -(repostea un comentario de X).

Gastón: -La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen #GranHermano a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe. Besitos, golosa.

Foto: Captura X (@AngeldebritoOk y @GastonTrezeguet) Por: Fabiana Lopez

A: -Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. #LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. ¡Inténtalo!

G: -Rey, seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verg... Si no das para más, no te agarres conmigo. No sos Santiago (del Moro), ni (Marcelo) Tinelli, ni Guido (Kaczka). Bajate del poni y seguí participando.

A: -Gastón, ni siquiera SOS yo. Sacá cuentas. Estás muy enfermo. Y cada vez mas ridículo. Dejá de dar pena.

G: -Pena das vos que no te bancás una respuesta a tu propio ataque. Estarás muy mal acostumbradito a que no te contesten. Todos los días se aprende algo.

A: -Te estoy respondiendo como el día que tuiteaste algo de tu vida y me llamaste para que no lo haga tema. Como cuando le hiciste una horrible a Maite. Además de bobo, sos desagradecido. Seguí de almohadón. Chau.

¡Tremendo!

CONTUNDENTE ANÁLISIS DE LA NOVIA DEL CHINO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE FURIA DE GRAN HERMANO 2023

En medio de la felicidad que siente por el batacazo que dio su novio, Martín “el Chino” Ku al lograr eliminar a Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023 y continuar en el reality de Telefe, Marisol (la novia del participante) habló de cómo vivió este resultado.

“Yo estoy contenta con el resultado de Martín, pero bueno, lo que pasó después fue triste, fue feo. La violencia con la que se manejaron los fanáticos (de Furia), más que nada el respeto a los chicos”, comenzó diciendo Marisol, en una nota que dio a LAM, en referencia a los disturbios que se vieron tras la eliminación de Juliana.

Foto: Captura (América)

En cuanto a los fuertes insultos de Juliana a Los Bro (el grupo que el Chino conformó con Bautista Mascia y Nicolás Grosman), la entrevistada se sinceró: “Bueno, pero yo entiendo que también Juli es así, yo ya conocía cómo era su juego, así que no me sorprendió tanto”.

Marisol: “Yo creo que Furia cruza algunos límites y creo que pasaron muchas cosas estos últimos días que terminaron de despertar a la gente”.

“Yo creo que ella cruza algunos límites y creo que pasaron muchas cosas estos últimos días que terminaron de despertar a la gente”, cerró la joven, sobre las razones que habrían motivado al público a sacar a Juliana de la casa.