Luego de la enorme sorpresa que generó la eliminación de Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano 2023, los últimos participantes nominaron por última vez y Emma Vich conformó la placa final después de haberse convertido en el líder de la semana.

En una gala especial, Santiago del Moro reveló que Darío Martínez Corti, Martín “el Chino” Ku y Nicolás Grosman fueron los participantes nominados de la semana. Pero Emma debió subir a placa a Bautista Mascia (su única jugada posible) y salvó a Darío.

De esta manera, Los Bro -como ellos se hacen llamar- son los que deberán dirimir su permanencia en el reality de Telefe y el público deberá elegir qué integrante del grupo que se conformó apenas empezó el programa no seguirá en carrera para llegar a la final.

¿Quién quedará eliminado de Gran Hermano 2023?

LOS INSULTOS DE FURIA A LOS BRO TRAS QUEDAR ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2023

Juliana “Furia” Scaglione se convirtió en una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano 2023. Sus fuertes cruces con sus compañeros, la alianzas y traiciones que vivió dentro del reality de Telefe y la capacidad de eliminar a quién apuntara, la convirtió en una de las favoritas del programa. Sin embargo, en la última gala de eliminación, la joven quedó fuera de juego después un tremendo mano a mano con Martín “el Chino” Ku.

Y como era de esperarse, luego de que Santiago del Moro hiciera el anuncio, Furia no dudó en retirarse fiel a su estilo y a puro insulto contra Los Bro (el grupo que el Chino conformó con Bautista Mascia y Nicolás Grosman): “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mier… que siempre”, lanzó.

“Gracias por ser unos falsos, fallutos”, agregó, diferenciándose de su vínculo con Emma Vich y Darío Martínez Corti, a quienes abrazó cálidamente, les dedicó unas dulces palabras y les pidió de que se mantengan juntos.

“No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía”, cerró Juliana, quien sorprendió a todos al ser la elegida del público para ser la nueva eliminada de la casa con el 62,4% de los votos, contra los 36,7% que cosechó el Chino.