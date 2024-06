Juliana “Furia” Scaglione se convirtió en una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano 2023. Sus fuertes cruces con sus compañeros, la alianzas y traiciones que vivió dentro del reality de Telefe y la capacidad de eliminar a quién apuntara, la convirtió en una de las favoritas del programa. Sin embargo, en la última gala de eliminación, la joven quedó fuera de juego después un tremendo mano a mano con Martín “el Chino” Ku.

Y como era de esperarse, luego de que Santiago del Moro hiciera el anuncio, Furia no dudó en retirarse fiel a su estilo y a puro insulto contra Los Bro (el grupo que el Chino conformó con Bautista Mascia y Nicolás Grosman): “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mier… que siempre”, lanzó.

Foto: Captura (Telefe)

“Gracias por ser unos falsos, fallutos”, agregó, diferenciándose de su vínculo con Emma Vich y Darío Martínez Corti, a quienes abrazó cálidamente, les dedicó unas dulces palabras y les pidió de que se mantengan juntos.

“No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía”, cerró Juliana, quien sorprendió a todos al ser la elegida del público para ser la nueva eliminada de la casa con el 62,4% de los votos, contra los 36,7% que cosechó el Chino.

Foto: Captura (Telefe)

Furia a Los Bro: “Ustedes no me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina hasta último momento, pero son la misma mier… que siempre. Gracias por ser unos falsos, fallutos”.

FURIA PERDIÓ CONTRA MARTÍN KU Y QUEDÓ ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2023 TRAS SEIS MESES EN LA CASA

Tras la división de la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 en dos partes quedando solamente cuatro participantes en “placa”, Santiago del Moro anunció al flamante expulsado de la casa de este martes luego de que quedaran solo dos competidores y Furia fue la elegida por el 62,4 por ciento de los votos.

Si bien la decisión de dividir la gala fue de la producción a pedido del canal, “una cuestión televisiva”, según Del Moro, lo cierto es que los críticos de Furia anunciaron que la cantidad de votos no favorecían a la personal trainer y por eso habrían querido estirar su estadía “un poco más”.

Foto: Captura (Telefe)

El dato se hizo más fuerte cuando Emmanuel y Bautista fueron “salvados” por el público con el 0,8 y el 0,1 por ciento de los votos, lo que dejó al descubierto una gran polarización del voto entre los dos participantes restantes, algo que casi ocurre hace dos semanas cuando se fue Florencia, por apenas el 2 por ciento de los votos.