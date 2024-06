La catarata de insultos, muchos de ellos irreproducibles en este espacio, que lanzó Furia en el ingreso de los exparticipantes de Gran Hermano 2023 este martes por la noche generó polémica en los medios y en El impertinente le pidieron a la tarotista Fabiana Aquin que analice con la baraja a la personal trainer.

“La gente está totalmente enojada porque no puede creer lo que está pasando”, aseveró Aquin al tomar una baraja. “Me da mucha impotencia porque soy madre, abuela... y porque no solamente miro por mi familia, sino por tantos chicos, tantos hogares que la están pasando mal y que necesitan un poco de amor, sonreír, y no está violencia”, sentenció.

Asimismo, a la hora de analizar a Furia y su hermana Coy, Fabiana señaló que “hay tres brujas: dos afuera y una adentro”. “En este momento hay un clima muy pesado en el estudio que se corta con un cuchillo y Fabiana, cada vez que tira las cartas, está dejando mucho de ella”, señaló Tomás Dente, el conductor.

Leé más:

Coti Romero opinó a fondo de los repudiables comentarios que Furia de Gran Hermano hizo sobre su cuerpo

POR QUÉ SE DESCOMPUSO LA TAROTISTA FABIANA AQUIN AL TIRAR LAS CARTAS SOBRE FURIA Y GRAN HERMANO

“Yo veo que Coy está defendiendo a su hermana. Sí, es una bruja fuerte, sin ofender. Yo también soy bruja y no me ofende”, señaló Fabiana que a continuación remarcó que “Virginia tiene mucha fuerza, mucho poder y es de la luz”.

En determinado momento, Dente notó algo en la tarotista y le preguntó si necesitaba algo, a lo que ella respondió: “Necesito un vaso de agua, por favor”, a lo que minutos más tarde se le sumó el médico del canal para que controle su presión.

“Cuando pasa esto, o me agarra taquicardia o me baja la presión, o me sube la presión”, explicó la tarotista. Pese a este delicado momento, Aquin llegó a afirmar que además de Furia, Coy y Virgini, Catalina Gorostidi “también es brujita, pero buena”.

Leé más:

Catalina Gorostidi de Gran Hermano 2023 rompió en llanto, impactada por un golpe bajo de Furia: “Me cansé”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.