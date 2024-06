Tras muchas especulaciones sobre el nuevo aislamiento de Furia a la salida de la casa de Gran Hermano, el conductor de La Noche de los ex de este viernes, Robertito Funes Ugarte, comenzó el programa explicando el inesperado faltazo de la reciente eliminada del certamen.

Fueron casi siete los meses que Furia pasó dentro de Gran Hermano 2023. Por ese motivo, la producción del reality de Telefe tomó la decisión de aislarla nuevamente para preservar su salud.

Así lo comunicó Ángel de Brito mediante su cuenta de X (antes Twitter): “Furia nuevamente aislada. No la dejan tener contacto con nadie. Le pusieron 4 productores para contener la situación. Los psicólogos van a estar más encima. Preocupación en el hotel”.

Por: Estefania Lisi

Coy, la hermana de Juliana, cuyo nombre real es Georgina, confirmó esta versión mediante la cuenta de Instagram de Furia.

La palabra de Coy sobre el estado de su hermana tras salir de la casa de Gran Hermano.

POR QUÉ FALTÓ FURIA A LA NOCHE DE LOS EX Y CUÁNDO VUELVE A LA TV: EL COMUNICADO DE TELEFE QUE DIO ROBERTITO FUNES UGARTE

“Muy bien, les quiero contar algo que se ha especulado mucho sobre el tema porque, claro, hoy tiene que estar Furia aquí”, comenzó diciendo Robertito al inicio del programa de Telefe.

“Lo que pasa es que, como es una semana típica, han sido semanas largas de 15 días y demás, estuvo de inmediato que salió de la casa, con Santiago y los analistas, y obviamente, después de todo lo que ha pasado, no hubo tiempo para que la pudiesen seguir entrevistando”, siguió, haciendo referencia a las entrevistas que hacen los psicólogos y especialistas tras el prolongado aislamiento dentro de la casa.

“Entonces, este domingo y este lunes va a estar con Santi y con los chicos, y después va a hacer el derrotero que hacen todos los participantes, como es costumbre, que van a ir por todos los ramas de Telefe, claramente”, agregó.

E indicó, contundente: “Así que, no especulen, no piensen mal, no inventen cosas, pero lo que sucede es eso. Tuvo muy poco tiempo cuando salió de la casa, que salió de la casa inmediatamente, vino aquí al piso, habló con Santi, habló con los chicos, con los compañeros, con los otros periodistas, y después, bueno, vino el feriado y demás”.

“Tuvo muy poco tiempo cuando salió de la casa. Salió inmediatamente, vino aquí al piso, habló con Santi, habló con los chicos, con los compañeros, con los otros periodistas...”.

“Así que, bueno, no la pudimos tener acá, pero dicen que el viernes que viene va a estar con nosotros. ¡Listo! Terminado el tema. Un beso a Furia. Gracias, querida”, cerró.