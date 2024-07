Algún tiempo atrás, cobraron notoriedad unas declaraciones de Anamá Ferreira exigiéndole disculpas a Andy Kusnetzoff por humillarla públicamente en sus notas de CQC, y la vida la llevó a cometer el mismo error con Joel y Catalina de Gran Hermano.

Confesa fanática de Juliana “Furia” Scaglione, Anamá defiende a la rapada exparticipante, que quedó sexta en el ranking del certamen, a capa y espada y en este caso recibió un reproche de Joel Ojeda en medio de una entrevista con Gossip.

Anamá Ferreira (Foto: captura Net TV)

Todo comenzó cuando Pilar Smith señaló que los “furiosos” como Anamá son “de carácter fuerte” y entonces Joel aprovechó la ocasión. “Ya que estamos acá, yo vi una vez que me bardeaste porque sí, y la verdad no te escribí nada pues como no te conozco…”, dijo el azafato.

POR QUÉ ANAMÁ FERREIRA TUVO QUE PEDIRLES DISCULPAS A JOEL Y CATALINA DE GRAN HERMANO EN VIVO

Ante la mala memoria de Pilar, Anamá tomó la palabra: “Yo puse un twitter que te dije algo así como que te busques una vida”, señaló. “La verdad no me acuerdo espero fue típico de ‘furiosa’. De ‘furiosa’ sedada, ¿no?”, acotó Joel.

“Yo soy muy fuerte en Twitter, pero de verdad no arrugo nunca y lo que digo me la banco. Yo te lo dije en un momento que vos pusiste un tweet que era contra Furia ‘fulano de tal al 9009′. Te quiero decir que si te molestó te pido disculpas pues no era mi intención”, dijo la panelista.

Joel y Catalina de Gran Hermano (Foto: captura Net TV)

“La verdad que me parece es una persona bárbara, una persona sensible y te pido mil disculpas. No fue la intención, fue en el furor de la votación”, agregó la exmodelo. “Disculpas aceptadas, Anamá”, le contestó a él, que estaba junto a Catalina.

