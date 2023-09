A más de tres años de la filtración de sus escandalosos audios sobre Elina Fernández, Anamá Ferreira acusó -sin nombrarla- a la esposa de Eduardo Costantini de haberle impedido entrar a un fastuoso desfile del diseñador Adrián Brown que se llevó a cabo en el Museo de Arte Decorativo, en Recoleta.

Anamá publicó una inusitada secuencia de historias de Instagram en la que le habla a sus seguidores contándoles la situación, e inclusive intenta entrar al evento, pero un efectivo de la seguridad la acompaña a la salida.

“Hola, ¿qué tal? Soy Anamá Ferreira, trabajo en la moda hace 48 años. Fui una top model y hoy vine acá, al desfile de Adrián Brown. Estoy en la lista y no me dejaron entrar”, se la escucha decir a Anamá, indignadísima.

“Es la primera vez en mi vida y me siento avergonzada de venir acá y que no me hayan dejado entrar porque soy invitada de Adrián Brown y me saca la policía”, agregó, antes de hacer un detallado descargo en Twitter que se reproduce a continuación.

EL TREMENDO DESCARGO DE ANAMÁ FERREIRA CONTRA LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO EN EL QUE NO LA DEJARON PASAR

21 September 2023, 21:30 Quiero aclarar detalladamente lo sucedido:

El desfile era de un diseñador amigo personal de hace muchos años del cual tengo bellísimos vestidos que también compré de sus diversas colecciones. ÉL hace SU desfile y por supuesto me invita a que vaya y me estaba esperando.

Mi nombre ESTABA en la lista, ME LO MOSTRARON y sin embargo me dijeron que no podía pasar por indicaciones “DESDE ARRIBA”.

Si ella todavía sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual yo en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema PERSONAL y estoy dispuesta a juntarme a tomar un café y resolverlo. Pero mezclar lo PERSONAL con lo PROFESIONAL, no corresponde y no es maduro de su parte.

Ella le FALTÓ EL RESPETO a los deseos del diseñador, quien invita a quien él quiere a SU desfile, y me faltó el respeto a MI y a mi carrera de más de 45 años de la moda en ARGENTINA, por un problema personal.

Habla del POCO PROFESIONALISMO de su parte y de su falta de ubicación.

Todavía no puedo creer lo que esta mujer con evidente falta de experiencia profesional me ha hecho pasar. Lo del pasado personal me disculpé en su momento en persona y reconocí mi error.

Ahora hacer esto VARIOS AÑOS después en un lugar al que yo estaba invitada por lista y sacarme con la policía es un PAPELON y una FALTA DE RESPETO TOTAL.

Si esta “organizadora de desfiles” no sabe respetar los deseos de los diseñadores que presentan su colección e invitan a quienes quieren, mezclando problemas suyos personales con los diseñadores que NO TIENEN nada que ver, es una FALTA DE RESPETO ABSOLUTA.

QUÉ DIJO ANAMÁ FERREIRA SOBRE LA BODA DE ELINA FERNANDEZ Y EDUARDO COSTANTINI

En febrero de 2020, la millonario boda de Eduardo Costantini y Elina Fernández estaba en boca de todos y Anamá Ferreira se convirtió en noticia por unos escandalosos audios hablando de la unión entre el magnate y la modelo, en el exclusivo hotel Alvear Palace.

La modelo brasileña le envió tres audios a una conocida, que fueron publicados por el sitio Teleshow. Allí, Anamá hablaba de un “plan maestro” para conquistar al empresario al estilo del famoso robo al Banco Río.

Tras la enorme repercusión de sus dichos, Ferreira salió a disculparse a través de su cuenta oficial de Twitter. “Quiero públicamente pedir disculpas, de todo corazón, por mis dichos en un audio sobre un casamiento reciente”, escribió.

“Lamento todos los comentarios hechos sin real conocimiento que han afectado a todas las personas implicadas. Hablé de más y sin saber sobre la vida privada de las personas, lo cual no se debe hacer. Pido nuevamente disculpas, gracias”, agregó en la red social

LOS AUDIOS DE ANAMÁ FERREIRA SOBRE ELINA FERNÁNDEZ

—Yo estaba hablando ahora con un amigo porque Lina... lo bien que hizo Lina, lo bien que hizo. No va a poder tener hijos, porque la brasilera que estuvo casada con él lo hizo hacer la “vase...co...tomía” (por vasectomía), una cosa así. Pero Elina, yo contaba un cuento ahora, hace un ratito, a un amigo, que cuando fui a Mar del Plata al desfile de... de... de... de Vidal, hace, no sé, estaba Jorge (Ibáñez) creo, no, no estaba más Jorge, me fui a... a... quería sentarme en una mesa que estaban todos, y estaba un viejito sentado en el medio de dos sillas, viste, vacías, y qué se yo. Entonces yo me iba a sentar y... y... estar en la mesa que estaba Elina. Y entonces me dijeron: “(Ese señor) es algo de Elina”. Entonces yo fui y le dije a Elina, estaba Taína al lado, Taína casi se muere, se descompone, estaba Taina, estábamos ahí, y le digo: “Elina, ¿le podés pedir a tu abuelo que corra una silla?” (ríe). Y Elina me mira y me dice: “No es mi abuelo, Anamá, es mi marido”. “Elina, no me jodas...”. “No, no, es mi marido”. Yo digo... por eso digo: “¡Ni tu padre puede ser!”. “Bueno, me gustan los viejitos...”.

La palabra de Elina Fernández, en medio de rumores de que estaría esperando trillizos con Eduardo Costantini

—El viejito, el viejito, el viejito... el viejito le pagaba a Vidal, pagaba todo, ayudaba a todo para que, bueno... Pero Elina después, Elina hizo un plan maestro, chicos, yo la felicito, pero la felicito. Hizo un plan... ¿viste el asalto al Banco Río? Bueno, es un plan de este maestro, porque ella iba casi todos los días, yo sé, a tomar algo al Malba, porque había hecho todo un research, y había visto que él estaba soltero, y se iba a tomar algo al Malba. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita... casamiento ayer, en el Alvear, a las 6 de la tarde, ¡vermú, papas fritas y good show!

—Yo tampoco lo puedo hacer. Yo estoy acá. ¡Yo quiero alguien que me lleve en business a algún lado! (ríe).