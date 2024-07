Luego de que Juliana “Furia” Scaglione despertara todo tipo de repercusiones con sus fuertes dichos contra Ariel Rodríguez Palacios, el conductor de Ariel en su Salsa hizo un fuerte descargo en su pase con A la Barbarossa y apuntó directamente con Gastón Trezeguet.

Todo comenzó con el comentario que hizo Georgina Barbarossa en vivo, al consultarle a su colega si organizaría un almuerzo para todos los integrantes de Gran Hermano 2023. A lo que Ariel no dudó con su respuesta: “Del primero al último, van a estar invitados”.

Foto: Captura (Telefe)

“Casi todo tu equipo va a estar invitado”, siguió, deslizando que uno que está en el programa de Telefe no sería bienvenido. Y añadió, irónico: “Digo, por si alguno viajó justo. Gastón, ¿vos te ibas al interior?”.

“No, pero, ¿por qué? No seas malo, Ariel, estoy empezando en la conducción. No sé cuándo atajar, cuándo responder, cuándo no”, se defendió el conductor del programa de straming, Se Picó (donde Furia había amenazado al chef), sin querer entrar en ninguna polémica.

Y el presentador cerró, sin vueltas: “Está todo bien y no pasa nada, está todo de diez. A Gastón le digo ‘cero preocupación’. Siempre jorobamos acá, nos llevamos bien, nos conocemos a través del pase. Lo digo en serio. Igual vamos a seguir jorobando, Gastón, eso sí”.

LA POLÉMICA AMENAZA DE FURIA A ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

Una vez más, Juliana “Furia” Scaglione dio que hablar con sus tremendas declaraciones al apuntar sin filtro contra el conductor de Ariel en su Salsa, Ariel Rodríguez Palacios, a quien amenazó en medio de una nota que dio al programa de streaming, Se Picó.

“Justo fui a ese programa del de Ari, que es amigo de Georgina, ya lo sé. Sos un idiot…”, lanzó la exparticipante de Telefe, sin ocultar el enojo que tiene con el presentador, a quien lo insultó al aire.

Foto: Captura de video de X (@catanation_)

“Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y esa hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque está loquísimo”, agregó, dejando en claro que no tiene buena onda con Ariel.

Y cerró con un tremendo comentario que sorprendió al resto del equipo: “Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me faltan al respeto”.