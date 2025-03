En un móvil en vivo con Georgina Barbarossa, Beto Casella opinó de los polémicos dichos de Eial Moldavsky sobre sus presuntos encuentros íntimos con Lali Espósito, figura a la que no nombró explícitamente, pero por contexto Homero Pettinato y Nati Jota dedujeron que era ella y él no lo negó.

El integrante de Olga fue cancelado en redes sociales y se vio en la necesidad de hacer un descargo pidiéndole disculpas a la artista. En el mismo, Eial también sostuvo que no se refirió a Lali y que la anécdota íntima jamás sucedió.

En ese marco, Beto chicaneó en A la Barbarossa a Georgina con uno de sus peores papelones televisivos, como fue el olvido del Padre Nuestro.

CUÁLES FUERON LOS “MOCOS” TELEVISIVOS DE GEORGINA BARBAROSSA Y LA CHICANA DE BETO CASELLA

Beto Casella: -Todos nos mandamos mocos. Salvo que estén en una etapa nefasta de intento de viralización y le hayan dicho “che, tirá todo esto. Detalles de semi penetración, desnudo, todo. Después pedimos disculpas”. Pero no creo. El pibe también tiene una carrera.

Georgina Barbarossa: -Igual hay que pedir disculpas, más allá de que me parece un horror. Yo acá, no voy a decir qué, me he mandado un moco muy grande, que me costó una cosa muy seria.

Beto: -Por ahí no lo querés recordar, pero vos decís que ese fue tu peor momento en la televisión…

Georgina: -No, no es el peor momento, pero me mandé un moco.

Analía Franchín: -Dejame decirlo, sino la gente se queda afuera.

Beto: -¿Cuál era el moco?

Georgina: -Fue con Pepito Cibrián y se rompió la amistad. Fue cuando Analía me hizo una pregunta y yo contesté como una salame.

Beto: -Yo pensé que era lo del Padre Nuestro.

Analía: -Yo pregunté si era verdad que el marido era un actor porno.

Georgina: -Y yo dije que sí. Ese es el moco que me mandé.

Analía: -No, el moco fue que dijiste que él no se tenía que casar con ese chico.

Beto: -Para mí, peor es olvidarte la letra del Padre Nuestro. ¿Te lo acordás de memoria ahora?

Georgina dijo el Padre Nuestro perfecto.

EL BLOOPER RETRO DE GEORGINA BARBAROSSA

