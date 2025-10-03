Un tema de actualidad hizo que Analía Franchín recuerde la trágica muerte de su gata en un ascensor.

Mientras en A la Barbarossa hablaban del ascensor que cayó desde un séptimo piso en Palermo, con nueve jóvenes adentro, y la panelista rememoró su drama personal.

Analía Franchín contó la trágica muerte de su gata en un ascensor (Captura de Telefe, A la Barbarossa)

ANALÍA FRANCHÍN RELATÓ LA TRÁGICA MUERTE DE SU GATA EN UN ASCENSOR

Analía Franchín: -A mí se me murió una gata que se le enganchó la cabeza con la puerta tijera del ascensor.

Georgina Barbarossa: -Tienen que tener cuidado si tienen mascotas, si salí con tu perro o con tu gato. ¿Vos al gato lo subías con correa y lo paseabas con correa?

Analía: -No, fue así. Dios, la tenga... Bueno, no importa. En ese momento, yo tenía una suegra que era muy mala, tenía una energía muy mala, y dicen que los gatos atrapan la energía. Entonces, cuando bajamos a abrirle a la señora, la gatita nos quiso acompañar, para mí nos quiso proteger, y se le enganchó la cabeza en la puerta tijera y bueno...

Mariana Brey: -¿En presencia de la señora mala?

Analía: -No, la señora ya se había ido. Para mí ahí descargó toda la energía y nos salvó a nosotras.

