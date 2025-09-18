Camilota se enojó en vivo con Analía Franchín por una consulta sobre Daniela Celis, expareja y mamá de las gemelas de Thiago Medina (22).

Ofendida, la hermana del ex Gran Hermano 2022 le paró el carro, rompió en llanto y abandonó la nota en vivo, desde el hospital en donde Thiago pelea por su vida tras el accidente en moto del 12 de septiembre.

Camilota explotó con Analía Franchín por una pregunta sobre Thiago Medina y Daniela Celis:

“Ayer hablamos con la hermana de Dani, con Mara, y nos contó que Daniela solo pudo ver una vez a Thiago, que eso lo maneja tu papá. ¿Está todo bien con Daniela?”, le preguntó Analía a Camilota, quien reaccionó con sensibilidad y enojo a la consulta.

“Te voy a faltar el respeto. Con mucho dolor y con una mano en el corazón te digo que no se pregunta eso. Está todo bien”, respondió Camilota, molesta.

“Acá necesitamos estar unidos como familia. No necesitamos chusmerío. Tu pregunta te la podés guardar en el bolsillo”, disparó.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

“Disculpame”, le contestó la panelista de A la Barbarossa. Sin embargo, la hermana del ex GH continuó: “Perdón, Giorgi, pero no es el momento de que me hagan esa pregunta”. Y rompió en llanto.

En ese inesperado marco, Georgina Barbarossa intervino: “No era la intención de lastimarlos”.

“No, no era la intención”, acotó Franchín, incómoda y sin querer herir a la hermana de Thiago.

“Ella, desde el otro día que está...”, retomó Camilota. Y Analía le aclaró, mientras la joven se iba del móvil: “Conmigo nunca hablaste”.