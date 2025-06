Analía Franchín se hizo eco del accidente hot que sufrió el atleta estadounidense Chris Robinson minutos antes de salir al aire en A la Barbarossa e hizo zarpados comentarios sobre el video viral del deportista.

A Chris Robinson se le rompió el pantalón en plena corrida y se le escapó el miembro por completo. Encima, no llevaba puesto ropa interior.

Así y todo, el atleta se consagró en los 400 metros con vallas en el prestigioso Meeting de Ostrava.

Foto: AP.

LOS ZARPADOS COMENTARIOS DE ANALÍA FRANCHÍN SOBRE EL ATLETA CHRIS ROBINSON

Paulo Kablan: -Todos saben lo que le pasó.

Analía Franchín: -¿Puedo contar lo que estábamos viendo?

Georgina Barbarossa: -No, no.

Analía: -Sí, dejame. Paulo vino con la novedad del atleta...

Pía Shaw: -Y yo te lo mandé (al video).

Analía: -Al atleta Chris Robinson se le escapó el campanario.

Pía: -Fue lo que más se viralizó ayer. Pasa que Analía lo acaba de descubrir.

Analía: -Es maravilloso el video...

Georgina: -Yo también lo acabo de descubrir y me quedé anonadada.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Analía: -El señor va corriendo y cuando salta la valla se le pianta el “bananoide”. Y corriendo trata de acomodarla y no puede (tentada).

Georgina: -Igual, ganó. Tiene una cosa importante el señor.

Analía: -¿Puedo decir lo que dijo Paulo Kablan?

Paulo: -No, no, no.

Georgina: -Analía, no. Analía, no.

Analía: -Dijo que la señora llegó cinco segundos antes.

Panel (risas)

Georgina: -Es una bestia.

Analía: -Llegó más tarde porque le pesaba.

Mariana Brey: -Igual, es impresionante. Hay que decirlo.

Georgina: -Impresionante, impresionante.

