En una visita explosiva a Intrusos, Yanina Latorre dejó a todos boquiabiertos al hablar como nunca antes sobre su relación con Diego y confesar, sin vueltas, que no siempre fue “tan perfecta” en su matrimonio.

La conductora, fiel a su estilo frontal y sin pelos en la lengua, admitió que tampoco ella fue siempre un ejemplo de fidelidad cuando le preguntaron por la infidelidad de su marido: “Tampoco yo he sido tan perfecta, o sea que nadie me ha descubierto y acá terminó el tema, tal vez soy muy viva, alguna vez no debo haber portado bien“.

“Él a mí también me ha perdonado, fue hace muchos años, no era famosa, nunca salí con un jugador de fútbol ni con un famoso que no sea Diego, era un random, no fue en otro país, no hay manera que lo sepan, nadie lo conoce”, reveló directa la panelista.

Yanina Latorre en Intrusos (Foto: captura de América).

Entonces, Yanina contó cómo es la dinámica con su marido después de tantos años juntos: “Yo quiero envejecer con Diego, a mí me divierte estar con él. Compartimos la parte intelectual, la forma de vivir, tenemos los mismos valores, nos gusta estar juntos, creo que educamos muy bien a los chicos”, aseguró.

CÓMO FUE LA INFIDELIDAD DE YANINA LATORRE A DIEGO

En el ida y vuelta con Rodrigo Lussich y el panel de Intrusos, Yanina Latorre reveló cómo fue la infidelidad a Diego y aseguró que él la perdonó como ella a él: “No tuve nada más que un día me calenté con uno y fui”.

“¿Fueron a un telo?" , indagó el conductor y ella aclaró: “No te voy a contestar”. “Si mañana te cruzas con un tipo que te vuela la cabeza...”, repreguntó Lussich y Yanina contestó sin vueltas y con total honestidad: “Sí, me encamo con el tipo, pero ni empedo lo dejo a Diego”.

