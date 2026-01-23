Yanina Latorre ya tiene fecha confirmada para su regreso fuerte a la televisión. La conductora se reincorporará a América TV el próximo 9 de febrero, día en el que también se dará otro debut esperado en la pantalla del canal: Beto Casella estrenará su nuevo ciclo a las 22 horas, en una noche clave para el relanzamiento de la grilla 2026.

La vuelta de Yanina no será una más: esta temporada marca un cambio de etapa, ya que se sabe que no continuará como panelista de “LAM”, y concentrará su energía en “SQP”, su propio programa.

PÍA SHAW SE SUMA A “SQP” SIN DEJAR TELEFÉ

La gran novedad del regreso de Yanina Latorre es la incorporación de Pía Shaw, quien formará parte del panel de “SQP” mientras mantiene su lugar en Telefé, donde seguirá trabajando junto a Georgina Barbarossa.

Según adelantó Ángel de Brito, el acuerdo ya está cerrado y Pía tendrá un rol aún más importante dentro del ciclo: será la conductora reemplazo de Yanina cuando ella no esté al frente del programa, una apuesta fuerte para consolidar el formato en el día a día.

La llegada de Shaw era un rumor que venía circulando desde hace tiempo y, finalmente, se concretó para este 2026 con el visto bueno para que pueda estar en ambos canales. En paralelo, trascendió que Yanina también buscó sumar a Analía Franchín, pero esa negociación no prosperó y quedó en el camino.

Foto: captura de pantalla de América, SQP

QUIÉNES SE VAN Y QUIÉNES SE QUEDAN EN EL PANEL

Con el regreso de “SQP”, también habrá cambios en el equipo que la acompañará al aire. Los que no continuarán en el programa son Lizardo Ponce y Fede Popgold, mientras que se mantendrán como panelistas Majo Martino y Ximena Capristo, dos nombres ya instalados dentro del ciclo.

Por otra parte, seguirá en el equipo Martín Salwe, quien quedó en el programa heredado de “Pasó en América” y continuó formando parte del staff durante la etapa con Sabrina Rojas, que se despedirá del ciclo el viernes 6 de febrero.

NICO PERALTA SE DESPIDE DE TELEFÉ Y SE SUMA A AMÉRICA

El cierre del nuevo armado llegará con otra incorporación destacada: Nico Peralta dejará su rol en “Ariel en su salsa” y se sumará al staff de América, en un movimiento que confirma el recambio de figuras entre canales y la intención de reforzar el equipo para el arranque fuerte del 2026.