La televisión argentina sumó una nueva pelea mediática. Yanina Latorre regresó a la conducción de SQP tras un mes de vacaciones, pero lejos de la calma, se encontró en el centro de una tormenta con Laura Ubfal que le reprochó que la medición de rating era menor a la de Sabrina Rojas.

Durante la ausencia de Latorre, Sabrina Rojas logró picos de hasta 3 puntos en el programa. Sin embargo, en el regreso de la conductora, el rating todavía no alcanzó esa cifra, aunque se mantiene por encima de los 2 puntos. Este dato fue el disparador para que Laura Ubfal opinara sin filtro y desatara una guerra con todo el equipo.

“Le está costando a Yanina un poco más, ya se va a instalar. Se está armando ese nuevo panel, los ratings de la tele están muy bajos y yo no soy Yanina Latorre, no me burlo del rating bajo de los demás”, dijo Ubfal en La Linterna (Bondi Live).

YANINA LATORRE APUNTÓ FUERTE CONTRA LAURA UBFAL Y LE ECHÓ EN CARA QUE SU CICLO DE TV DURÓ POCO TIEMPO AL AIRE

La respuesta de Latorre no tardó en llegar y fue con munición gruesa ya que le apuntó a su rival donde más le duele: la corta duración de Team Ubfal Show. “Yo me hago cargo de lo que digo y sí, me burlé de vos y de tu rating, de ese programa pedorro que hiciste en América”, lanzó, sin anestesia.

Fotos: capturas América

La conductora recordó cómo empezó la mala onda entre ambas: “Cuando hacía el clima en la radio, los viernes, si salía el sol o no, veíamos si llegaba o no Laura al punto porque ella decía que como el día era soleado, la gente no miraba la tele”, recordó.

“Hiciste m… a Bendita desde que fue Beto, te reíste de Edith y de su panel. Ahora hablás de mi panel y sí, hace dos días están trabajando juntos”, agregó. “Me llama la atención. No sé a qué viene, ya sé que no sos yo, amor. El año pasado, fuimos el segundo programa más visto del canal, no sé a qué te dedicás a criticar. Podés tener un día mejor o peor, pero mal no nos fue nunca”, justificó, y remató, furiosa: “No te hagas la canchera y la viva, sos una maleducada”.

LAURA UBFAL LE RESPÓNDIÓ A YANINA LATORRE TRAS DESATAR “LA GUERRA DEL RATING”

“A mi panel no le decís así, los odiás a todos y no sé por qué”, dijo Yanina, de modo desafiante. Además, acusó a Ubfal de no llevarse bien con las angelitas porque “pisa” a sus compañeras cuando quieren hablar en LAM, recordando sus cruces con Pilar Smith y Marisa Brel.

Ubfal no se quedó callada y contestó desde LAM: “Les subió el rating, me alegra mucho”, ironizó. “Primero, no soy maleducada. Después, sí se burlaban (de Team Ubfal) y con muy mala leche. Si les servía y se divertían, nunca dije nada”, aclaró.

Fotos: capturas América

Sobre el origen de la polémica, Ubfal explicó: “Jamás me burlé del rating que hiciste. La gente del chat picanteaba y preguntaba porque vieron que hiciste un poco menos que el día anterior. No quería hablar de eso, pero a último momento y con la mejor de las ondas, dije lo que dije”. ¿Seguirá la guerra del rating entre las conductoras, que además trabajan para la misma productora?

