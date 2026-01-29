La llegada de Pilar Smith y Marisa Brel al panel de LAM no solo aportó en el plano periodístico del ciclo de Ángel de Brito, sino que también puso muy nerviosa a Laura Ubfal, y Yanina Latorre le mandó un audio revelador al conductor en el que le cantó las cuarenta sobre su ex compañera de panel.

Esta semana, Laura Ubfal no solo le arruinó una primicia enigmática a Pilar Smith, sino que el miércoles se trenzó en una discusión con Marisa Brel en el que le dio instrucciones sobre cómo ejercer el periodismo, y sobre esos dos cruces Ángel de Brito estructuró sus programas.

En el medio de las discusiones, Yanina mandó un mensaje desde sus vacaciones. “Se pelearon por esto de la chica esta que es la hija de Marisa Brel. ¿Y a Ubfal no le gustó que ella sea autorreferencial? Bueno, dejémonos de pavadas”, comenzó la conductora de SQP.

YANINA LATORRE CUESTIONÓ A ÁNGEL DE BRITO POR LA TENSIÓN DE LAURA UBFAL CON SUS COMPAÑERAS EN LAM

“A mí lo que me parece es que a Ubfal le molesta que Brel tenía la data, ¿no? Raro. A mí me parece que Ubfal está muy atacada con Marisa y con Pilar, porque también el otro día le cag.. un enigmático. Dejémonos de joder. Dejá a las pibas laburar, Laura”, agregó.

No contenta con esto, Yanina le cantó las cuarenta a su ex jefe sobre la contratación de Smith y Brel para el panel tras su partida. “Vos le contrataste a Marisa Ebrel y a Pilar Smith para cagarle la vida a Ubfal. Yo creo que Ubfal estaba acostumbrada, salvo a mí que me respeta, a que nadie llevaba nada”, le dijo.

Laura Ubfal en LAM (Foto: captura América TV)

“Yo creo que le gusta más Nazarena, Marixa Balli, qué sé yo…. Denise, la Barby, que no llevan data. Ubfal quiere tomar la voz cantante y cuando habla mira para adelante y no se la puede interrumpir. Igual la quiero, pero le molesta a la gente que tiene buena data”, cerró Yanina, sobre su problemática ex compañera.

