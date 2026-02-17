El último fin de semana, Beto Casella y Yanina Latorre se cruzaron fuerte en las redes sociales y el escándalo no tardó en explotar. Sin embargo, el conductor de Bendita eligió ponerle un freno a la polémica y aclaró su postura en el programa Puro Show.

“Te recibió bien Yanina en tu llegada al canal, ¿qué es lo que pasa ahí?“, le preguntó el cronista y el conductor reconoció: ”Lo que te puedo decir es que hay un encono conocido que lleva varios años", dijo dejando entrever que el conflicto con su colega viene de larga data.

El conductor fue tajante sobre el alcance de la pelea: “Lo que pasó en las redes el otro día, yo lo voy a dejar en las redes, no lo voy a trasladar a la tele, cada uno se porta como le parece. Una cosa es las redes, otra cosa es que yo ahora, hablando con vos, me ponga a criticarla y sume más al ámbito de la tele".

Beto Casella habló en Puro Show de su pelea con Yanina Latorre (Foto: captura de eltrece).

“Porque ya siento que le estoy faltando respeto al canal que me contrató, que no me contrató para esto, para pelearme. Eso que vieron en las redes está, yo no lo borré, pero no te puedo decir ni media palabra hoy de eso acá”, remarcó dejando en claro que no desea que el conflicto escale.

QUÉ DIJO BETO CASELLA DEL ENOJO DE YANINA LATORRE POR EL CAMBIO DE ESCENOGRAFÍA DE SU PROGRAMA POR BTV

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Beto Casella fue consultado sobre el enojo de Yanina Latorre por el cambio del piso de su programa por su llegada al canal: “¿No es por la cuestión de si el piso es marrón o es blanco, que ella se enojó porque le cambiaron el suyo blanco?“.

"No sé qué pasó con lo del piso, esto me había llegado, también cosas de la radio y yo no contesté nada. En redes puedo contestar algo que a mí me parezca un poco ofensivo. Pero trasladarlo al mundo de la tele, no lo van a conseguir”, dijo entonces el conductor.

Sobre la versión de que habría pedido a las autoridades del canal que Yanina no hable más de él, Casella fue contundente: “También lo puse en redes. Nada. Ni loco. No quiero generarle problemas al canal, no formo parte de esa forma de comunicar. He tenido algún encontronazo, pero no de este tipo”.

