El paso de Yanina Latorre por Intrusos dejó mucha tela para cortar. La conductora de SQP aseguró que, así como perdonó una infidelidad de Diego Latorre, ella tampoco fue perfecta y dejó en claro que el proyecto de familia que construyó con su marido es más fuerte que cualquier error.

A partir de esa declaración, Paula Varela redobló la apuesta y lanzó una versión explosiva: djo que Yanina le habría sido infiel al exfutbolista con su personal trainer.

“Ella tuvo una confusión, de un momentito, con un personal trainer que tuvo. No voy a contar detalles, pero a mí me llamaron. Esto fue hace un tiempo. Él la descubrió y ella le dijo que sí, y fue con esta persona que decimos”, afirmó la panelista en Lape Club Social.

YANINA LATORRE NEGÓ HABERLE SIDO INFIEL A DIEGO CON SU PERSONAL TRAINER

Con el rumor creciendo en los medios, Ciudad Magazine se comunicó con la conductora, que fue contundente al desmentir la información.

“Dejen de inventar. Eso no es así. Yo te digo que no es verdad. Así que dejen de inventar y de elucubrar pelotudeces, ¡por Dios!”, respondió sin filtro.

Y cerró, molesta por la repercusión: “Ahora con lo que dije ayer van a salir a inventar pavadas. Son de manual”.