Pampita dejó en claro que su piel impecable no es resultado de la suerte ni de productos inalcanzables. Son tres pasos básicos que repite cada día sin falta.

La modelo nunca se salta este paso, incluso cuando no usa maquillaje. Limpiar el rostro al despertar y antes de dormir elimina toxinas, impurezas y prepara la piel para absorber mejor los tratamientos. Un gel suave o agua micelar son suficientes.

HIDRATACIÓN DIARIA SIN EXCUSAS Y PROTECTOR SOLAR TODO EL AÑO

No importa el clima ni la agenda: la crema hidratante es innegociable. Prefiere texturas ligeras que se absorben rápido y mantienen la piel luminosa durante todo el día. Este paso simple marca la diferencia en la textura y el brillo natural.

Este es el producto estrella de su rutina. Pampita lo aplica todos los días, incluso cuando está nublado o en interiores. Según ella, es el verdadero responsable de prevenir manchas y mantener la piel pareja y joven por más tiempo.

Foto: Instagram (@pampitaoficial)

HÁBITOS SALUDABLES QUE POTENCIAN LA RUTINA

Más allá de los productos, la modelo cuida su piel desde adentro: toma suficiente agua, duerme bien, se alimenta equilibradamente y hace ejercicio regular. “La piel refleja cómo estamos por dentro”, asegura.

Los dermatólogos confirman que estos tres pasos tocan los pilares del cuidado facial efectivo: limpieza para prevenir obstrucciones, hidratación para fortalecer la barrera cutánea, y protección solar para evitar el envejecimiento prematuro.