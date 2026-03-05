La versión de que Florencia de la Ve cambiaría a todos los panelistas de Los Profesionales de Siempre explotó en SQP, donde aclararon que era “una cuestión económica”, y frente a esa situación la conductora del ciclo de el nueve hizo un fuerte descargo contra Yanina Latorre por deslizar que “se hace la que no sabía”.

Este jueves, Flor arrancó enojada en Los Profesionales de Siempre: “Llega un momento que es cansador cuando constantemente se están diciendo mentiras”.

“Ya el año pasado Yanina anunció que levantaban mi programa el día que estaban firmando los nuevos panelistas”, continuó tras recordar que el programa había sido producido por Jotax hasta diciembre, y que luego quedó bajo el mando del propio canal.

Flor de la Ve.

En ese punto fue irónica con Yanina: “Es mejor que me escribas a mí porque te voy a dar mejor información de la que te están pasando. Ya te mintieron. (...) Nosotros seguimos acá”.

Los cambios en el equipo de Flor de la Ve

“No es cierto que cambio todo el panel, porque tampoco hay plata”, afirmó para luego anunciar el ingreso de Andrea Taboada, pese a que está contenta con quienes la acompañan.

Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

Ahí se sinceró: “Lo que sucede en mi programa sucede en todos y es algo natural que pasa en la televisión”.

“No entiendo de dónde salen estas especulaciones, no entiendo por qué se ensañaron tanto conmigo y con el programa. O quizás sí sé. Porque en un verano donde hay un fondo de olla total y no pasa nada, con la mayor de la humildad digo soy una figura popular y decís ‘a Flor de la V la levantan el programa, la echaron a esta peroncha’”.

Al final, Flor de la Ve reconoció que algunos panelistas “se fueron porque les pagaban más en otro lado”, pero negó que se desprenda de sus compañeros como dijo Yanina Latorre: “Hay cosas que no se hacen”.