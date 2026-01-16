El debate en torno a los que Maxi López dijo sobre Florencia de la Ve, que la consideró un hombre al cual besaría, primero generó que el ex de Wanda Nara sea corregido en vivo al instante, pero ahora la propia señalada hizo una fuerte definición sobre su identidad de género.

“¿Saben por qué no me afectan? Porque yo no soy ni hombre, ni mujer. Ni mujer transgénero. Yo soy una travesti. Y estoy muy orgullosa de eso. Y quiero que lo sepan”, afirmó la conductora de Los Profesionales de Siempre.

“Dicen, pero antes ella se decía mujer. Yo no solté nada. Cuando salió el documento que nos metieron a todas las feminidades adentro de esa casilla. Yo no quiero estar en esa casilla. Yo quiero estar en mi casilla", siguió.

Flor de la Ve se definió como persona tras la polémica con Maxi López.

Entonces exclamó: “Por eso, ni hombre, ni mujer. Travesti, con todas las letras, y orgullosa”.

Por qué Flor comprendió y agradeció a Maxi López

“No suele suceder que alguien te escriba después de lo que sucedió, y me mande el mensaje que me mandó. Estamos hablando de una persona que al menos tiene una educación. Si yo lastimo a una persona, lo primero que hago es pedir su teléfono y escribirle. Y es lo que hizo”.

“Soy una persona, yo soy una mamá. Tengo hijos también de 13 años, y me imagino que él, también con sus hijos que tuvo con Wanda Nara no le debe gustarlos sufrir. A mis hijos les pasa exactamente lo mismo con este tema. Cuando atacan a su mamá”.

NOTICIA EN DESARROLLO