Por más que Maxi López no haya tenido animosidad contra Florencia de la Ve al decir que si tuviera que besar a un hombre tendría que ser como ella, el ex de Wanda Nara se dio cuenta del grave error, le ofreció disculpas, y este viernes la conductora de Los Profesionales de Siempre se explayó al respecto.

En uno de sus clásicos monólogos de apertura, Flor reveló que justo se había quedado sin teléfono celular, por lo que vio el mensaje a las 8 de la mañana de un número desconocido, que resultó Maxi: “Apareció. Digo, ¿me quiere besar? Ya está. Si pidió mi teléfono...“.

En tono jocoso destacó el gesto de Maxi: “Me gustó la actitud”.

“Fue un chiste desafortunado. Eso no está en duda. Cuando lo vi la intención no la sentí que fue para herir... No lo tomé a mal porque para mí esde cabeza de mono, de cosa de machirulo, que atrasa. De algo que está instalado, naturalizado y normalizado. De hombres blancos cis que actúan de esa manera”, lo fulminó.

Maxi López en Olga

Flor de la Ve y la lección tras el desubicado comentario de Maxi López

“Yo no me lo tomé mal porque la verdad no vi mala intención. No es psicótico. ¡Me han dicho tantas cosas durante estos 30! Con el mensaje de la mañana termino de confirmarlo, porque fue bastante interesante".

Flor de la Ve sobre Maxi López.

Más tarde, Flor de la Ve agregó irónica: “En este verano que no pasaba absolutamente nada hasta que Maxi López haya abierto la boca. Vamos a ver si hay que tener filtro, no hay que tener filtro. Él sabe, no sabe, es algo lindo para analizar”.