La soltura con que Maxi López se refirió a Florencia de la V como un hombre le valió la inmediata corrección de Nati Jota en vivo, y si bien la propia conductora de Los Profesionales de Siempre aclaró que no sintió animosidad de parte del exfutbolista, Maxi salió a aclarar la situación.

“Esta mañana (de viernes) hablé con Flor y le expliqué”, afirmó en diálogo con Martín Salwe.

“Yo no soy polémico, no quiero entrar en ningún tipo de terreno porque yo no soy así y me llevo bien con todos”, continuó.

Los dichos de Maxi López sobre Florencia de la V que generaron rechazo en las redes. (Olga)

En ese momento, el periodista de América le preguntó si asumía haber cometido un error, a lo que López fue honesto: “Le pedí perdón si se sintió ofendida. No era por ahí... Me está pasando que muchas cosas las sacan de contexto, y no es lo que quiero compertir”.

La charla de Maxi con Flor

“Lo importante es que hablamos. Me deja tranquilo que ella esté tranquila, así que nada. Bien”, desdramatizó.

Flor de la Ve. Foto: prensa Fundación GEDYT

Entonces precisó: “Hablé personalmente con ella, que me parece que es lo mejor. Llamada telefónica no. Hubo mensajes, así que lo importante es que está todo bien”.

El mea culpa

“Yo estoy empezando en esto (del streaming en vivo) y la verdad que si a veces me equivoco, y si me equivoco pido perdón, y si alguien se sintió ofendido pido perdón, porque aparte no voy por ahí yo, o sea, no es lo que quiero”, enfatizó.

Así fue La respuesta de Flor de la V a Maxi López. Video: Los Profesionales / El Nueve

Al final, Maxi López reconoció: “A veces digo cosas y después pasan ideas que no son las que yo, o las que quise compartir o las que quiero compartir. Trato de adaptarme y trato de ir llevando las cosas con la mayor naturalidad, sin faltarle respeto a nadie, porque yo soy un pibe que me parece que es fundamental ser educado”.