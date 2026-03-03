Yanina Latorre tuvo a L-Gante como invitado en su programa de América TV y logró sorprenderlo al poner en pantalla una foto suya acostado en la cama de la China Suárez, la enemiga pública e íntima de Wanda Nara.

El cantante participó en En el Barro 2 y, durante una jornada de grabación, utilizó el camarín de Eugenia Suárez, donde había una llamativa cama inflable rosa.

L-Gante en la cama de la China Suárez (captura de América TV, SQP)

Por qué L-Gante se acostó en la cama de la China Suárez

“¿Ese es el camarín de la China Suárez? ¿Te prestó su camarín y su cama de Hello Kitty para que duermas?”, le preguntó la conductora de SQP. Luego ironizó: “¡Qué adulto todo! Es todo rosa”.

Con la imagen en pantalla, Latorre fue más allá: “¿Eso es una provocación a Wanda o realmente te pusiste a dormir la siesta en el camarín de la China?”.

“Fue un chistecito por ese momento”, respondió el referente de la cumbia 420. Y ante la repregunta de Yanina si fue para Wanda, aclaró entre risas: “No, para Wanda no. Olvidate. Ese chiste no le iba a dar gracia ni ahí”.

Sorprendido por la difusión de la imagen, el artista lanzó en vivo: “¿Cómo les llegó esa foto?”. Y cerró, intentando bajarle el tono a la situación: “Yo tenía el camarín a la vuelta. Fui de molesto. Ella no estaba. En el set la vi una sola vez”.