La China Suárez volvió a marcar agenda en redes sociales tras protagonizar una impactante campaña de lencería que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En esta oportunidad, la actriz apostó por un audaz “body square” en negro, una pieza que combina transparencias, tiras estructurales y hebillas metálicas, y que rápidamente se convirtió en tema de conversación en Instagram y X.

La campaña de la China Suárez en lencería con “body square” que generó todo tipo de reacciones en redes. Crédito: Instagram

LOS DETALLES DEL LOOK QUE GENERÓ MUCHAS POLÉMICAS

El diseño, de estética contemporánea y con inspiración en el universo harness, se caracteriza por su escote profundo, mangas translúcidas y un sistema de correas que recorren el torso, aportando una silueta marcada y un aire futurista.

El detalle central del body square reside en sus apliques geométricos que refuerzan el concepto de una lencería que se mueve entre lo sensual y lo fashion.

Fiel a su estilo, la actriz acompañó el look con un beauty minimalista: cabello suelto con ondas naturales y maquillaje glow, donde los labios glossy y la piel luminosa fueron protagonistas. El resultado fue una producción que remite a una estética nocturna, sofisticada y de alto impacto visual.