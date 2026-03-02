Una vez más, La China Suárez volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un fuerte cruce en redes sociales que desató una ola de críticas.
En las últimas horas, la actriz fue señalada por varios usuarios tras haber decidido exponer públicamente a mujeres que le dejaron comentarios negativos en su cuenta de Instagram.
LA CHINA SUÁREZ EXPUSO A MUJERES QUE LA CRITICARON EN INSTAGRAM
Todo comenzó a partir de una publicación donde la ex Casi Ángeles compartió un look compuesto por chaqueta negra, pollera blanca con bordados y bucaneras de charol. Sin embargo, lejos de recibir únicamente elogios, el posteo se llenó de mensajes críticos hacia su outfit.
Cansada de los cuestionamientos, La China Suárez optó por responder de manera directa: no solo replicó los comentarios que consideró ofensivos, sino que también mostró los nombres de usuario y las fotos de perfil de quienes los habían escrito.
Entre los mensajes que decidió exponer se encontraban frases como: “Qué ridícula para vestirse” o “¿Ya es Halloween?”. Frente a este último comentario, la actriz contestó sin filtros junto a la imagen de la usuaria: “No sé Eri, decime vos”.
En otro intercambio, cuando una internauta le escribió: “¿No era que no te importaba el hate? No resistís medio archivo”, la actriz respondió: “Me importa nada. Leo sus comentarios y me cago de risa. ¡De paso los comparto!”.
La actitud de La China Suárez en redes sociales generó un intenso debate entre sus seguidores. Mientras algunos defendieron su accionar como una forma de visibilizar el acoso digital, otros cuestionaron que haya difundido datos e imágenes de personas que no forman parte del ámbito público.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse: “Dice que no le importa lo que digan de ella, pero parece que le importa y mucho”, “Es horrible lo que está haciendo” o “La que critica el hostigamiento, hostigando a otras mujeres”, fueron algunos de los comentarios que circularon tras la polémica decisión de la actriz.