La China Suárez volvió a marcar agenda este sábado con una producción ultra sensual que compartió en su cuenta de Instagram y que, en cuestión de minutos, encendió las redes sociales. Con una serie de fotos de alto impacto, la actriz y cantante apostó por un estilismo audaz que combinó lencería negra de encaje con un blazer oversized, logrando una fusión perfecta entre elegancia y provocación.

En las imágenes se la vio posando con gafas de sol negras y el cabello suelto, destacando un conjunto con tiras cruzadas y detalles de encaje que realzaron su figura. En otra de las postales, recostada sobre una cama y con medias translúcidas, sumó dramatismo y sofisticación a una producción cuidada al detalle.

La China Suárez hizo una producción ultra sensual (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La China Suárez hizo una producción ultra sensual (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

EL COMENARIO DE MAURO ICARDI QUE NO PASÓ DESAPERCIBIDO

Como suele ocurrir con cada publicación de la actriz, los likes y comentarios se multiplicaron rápidamente. Sin embargo, hubo uno que se robó todas las miradas: el de Mauro Icardi.

La China Suárez hizo una producción ultra sensual y Mauro Icardi le comentó (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

El futbolista reaccionó con emojis de impacto y fuego, dejando en claro su admiración por la producción. Su intervención no tardó en volverse viral dentro del propio posteo, generando miles de interacciones y reavivando el interés de los seguidores por el vínculo entre ambos.

La China Suárez hizo una producción ultra sensual y no faltó el comentario de Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

SENSUALIDAD, MODA Y ALTO IMPACTO DE LA CHINA SUÁREZ EN REDES

Más allá del comentario del delantero, la producción confirmó una vez más a la China Suárez como referente fashion. La combinación de sastrería clásica con lencería a la vista es una tendencia que pisa fuerte en el mundo de la moda y que ella reinterpretó con una impronta personal.

La China Suárez hizo una producción ultra sensual (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La China Suárez hizo una producción ultra sensual (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.