El golpe de efecto de la China Suárez en la campaña publicitaria de una marca de lencería fue demoledor, y entre halagos y repudios, el video se viralizó rápido en las redes sociales.

Provocativa, la protagonista de La Hija de Fuego volvió a lucir su cuerpo sin pruritos para promocionar la línea de ropa interior femenina de Ivana Figueiras, la actual novia de Darío Cvitanich.

“El silenció terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, dice el posteo de María Eugenia, antes de aclarar que “la colección otoño/invierno ya está disponible en locales y web”.

El posteo de China Suárez en lencería. (Foto: @sangrejaponesa) Por: Fernando Gatti

EL VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ QUE ENCENDIÓ LAS REDES

China Suárez. (Foto: @sangrejaponesa)

Súper audaz, la pareja de Mauro Icardi se revolcó sobre en ropa interior una cama, se pintó los labios y hasta comió cerezas con mirada seductora.

Al final del clip, realizado en lo que parecía una habitación de hotel, se retiró cubierta por un pequeño saco que apenas le cubría el cuerpo.