Mauro Icardi y China Suárez se mostraron juntos en Italia y rápidamente crecieron las especulaciones sobre el verdadero motivo del viaje. En realidad, la actriz acompañó a su pareja a Turín, donde este jueves 25 de febrero el Galatasaray disputará un partido clave frente a Juventus por la UEFA Champions League.

El detalle que llamó la atención es que, hace apenas unos días, trascendió que la pareja tendría decidido mudarse a Milán cuando el futbolista decida poner fin a su carrera profesional. Por eso, su presencia conjunta en territorio italiano reavivó rumores y teorías.

Un video que se volvió viral en redes muestra a la China acercándose a saludar a Mauro, quien estaba reunido con sus compañeros del Galatasaray. El encuentro contra Juventus, correspondiente a la vuelta de los playoffs de Champions, se jugará a las 17 horas de Argentina. En la ida, el conjunto turco se impuso por 5 a 2.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turin. Foto: Instagram mauroicardi

¿CUÁNDO LE DARÍAN EL DIVORCIO A MAURO ICARDI?

De acuerdo a lo explicado en Puro Show, en Italia la ley exige una separación de hecho previa al divorcio que debe extenderse durante dos años. “El 11 de marzo se cumplen los dos años y ese día los abogados de Mauro Icardi van a presentar el divorcio”, detalló Angie Balbiani.

Foto: Instagram (@wanda_nara y @mauroicardi)

Según esa información, la resolución se otorgaría entre el 12, 13 o 14 de marzo de este año. A partir de ese momento, el delantero quedaría legalmente divorciado de Wanda Nara y estaría habilitado para volver a casarse.

“Icardi puede seguir tramitando el tema de alimentos y propiedades y todo lo que quiera con el anillo de casado con la China Suárez”, concluyó la panelista. De esta manera, la fecha clave es el 11 de marzo, cuando se cumplen los dos años de separación exigidos por la ley italiana.

