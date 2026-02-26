Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez no dejan dudas: están orgullosos de su relación y lo demuestran en cada paso que dan. Esta vez, el futbolista tuvo un gesto más que elocuente con la actriz en medio de una sensual producción de fotos que dio que hablar.

Durante su reciente estadía en el país, Eugenia protagonizó una campaña de ropa interior para la reconocida marca de Ivana Figueiras. Desde que comenzaron a circular imágenes del backstage, la expectativa fue en aumento. Sus seguidores esperaban ansiosos el resultado final, y cuando por fin se conoció la colección completa, la actriz deslumbró.

Con distintos conjuntos de lencería, la China desplegó sensualidad, seguridad y profesionalismo frente a cámara. Pero lo que terminó de encender las redes fue el gesto de Icardi: el delantero compartió el video en sus historias de Instagram y escribió, pícaro y orgulloso: “¡Sí, ya sé!”, acompañado de varios emojis de fuego. Una frase breve, pero cargada de complicidad y admiración.

Por: Fabiana Lopez

Una vez más, la pareja dejó en claro que cada logro profesional viene acompañado de mensajes públicos de aliento, reforzando el vínculo que los tiene en boca de todos.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turin. Foto: Instagram mauroicardi

MAURO ICARDI CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS CON LA CHINA SUÁREZ A PURO LUJO

El cumpleaños de Mauro Icardi fue mucho más que una simple celebración: fue una noche de lujo, romanticismo y estética impecable junto a su novia, Eugenia “la China” Suárez, quien volvió a marcar tendencia con un estilismo digno de alfombra roja.

La ambientación no dejó lugar a dudas: decenas de globos metalizados en forma de corazón, todos en un rojo intenso, crearon una atmósfera apasionada y sofisticada. El detalle, repetido en cada rincón, aportó ese toque romántico que ya es sello de la pareja.

El rojo vibrante contrastó con la elegancia del espacio elegido para el festejo, generando una combinación tan cálida como exclusiva. Pero si hubo algo que se robó todas las miradas fue el look de la China: la actriz apostó por un vestido negro strapless, de corte sirena, que realzó su figura con una silueta minimalista y sofisticada.

El diseño, ceñido al cuerpo y de líneas limpias, lo combinó con stilettos negros y un delicado collar de brillantes que aportó luz sin recargar el outfit. El cabello, peinado hacia atrás con efecto mojado, completó una imagen moderna, audaz y ultra chic.

Las fotos la muestran posando en una imponente escalera de mármol, bajo una araña de cristal monumental, en un salón de arquitectura clásica con columnas y detalles dorados. Un escenario digno de película que potenció aún más su presencia.

Icardi, por su parte, eligió un look sobrio y canchero: pantalón y saco en tonos oscuros, combinados con una remera clara que relajó el estilismo. Sonriente y cómplice, posó junto a la actriz en una postal que dejó en claro el gran momento que atraviesan.

¡Cumpleaños a puro lujo!

