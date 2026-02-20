Mauro Icardi fue protagonista de una nueva ola de atención mediática este 20 de febrero de 2026 tras compartir cómo fue la sorpresa que China Suárez le organizó con motivo de su cumpleaños.

La celebración íntima quedó en el centro de la escena no solo por el gesto romántico, sino también por un detalle que rápidamente despertó comentarios y comparaciones en redes sociales y programas de espectáculos.

La sorpresa de la China Suárez a Mauro Icardi por su cumpleaños (Foto: Instagram/@mauroicardi).

Es que la actriz argentina sorprendió al delantero con una velada especial que incluyó un detalle sentimental que se viralizó: dos impactantes tortas con forma de corazón, una totalmente blanca con la frase “it was always you” (siempre fuiste tú), otra con frambuesas y muchos globos rojos en forma de corazón.

EL MENSAJE DE MAURO ICARDI, AGRADECIDO CON LA CHINA SUÁREZ POR LA SORPRESA QUE LE PREPARÓ

Mauro Icardi no dudó en agradecerle a la China Suárez la sorpresa que le tenía preparado para su cumpleaños número 33; a través de un posteo en su cuenta de Instagram, el deportista se mostró feliz con su presente con la actriz.

“Gracias mi amor por hacer de este día algo tan especial, por tando amor y por convertir cada instante en único. Gracias también a todos los que estuvieron presentes en persona o a la distancia, con un mensaje, una llamada o un video deseándome tantas cosas lindas y tanto amor. Los quiero mucho +33″, escribió Icardi en sus redes.

