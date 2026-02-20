Jimena La Torre analizó en vivo el destino de la China Suárez y Mauro Icardi según el horóscopo chino y dejó definiciones fuertes sobre el futuro de la pareja, en La Mañana con Moria por eltrece.

La astróloga explicó que Eugenia es del signo del Mono dentro del zodíaco chino, uno de los animales más poderosos del calendario oriental. “El mono es el animal más inteligente del zodíaco chino. Las personas mono siempre se destacan y van por encima de todo, saltando de rama en rama”, afirmó.

La impactante predicción de Jimena La Torre para la China Suárez en el Año Nuevo Chino (captura de eltrece e Instagram @sangrejaponesa)

Según detalló, en el año del Caballo de Fuego esa energía se potencia. “La que gana en todo esto obviamente es la China, que va a terminar con un súper anillo de compromiso”, lanzó, en alusión a los escándalos con Wanda Nara, la actriz saldría victoriosa.

A la China también le salió la carta de tigre, que simboliza la fuerza, según la tarotista. “La China es tigre, tiene mucha fuerza. Pero lo que tiene que hacer el tigre es guardarse. ‘En boca cerrada, no entran moscas”, aconsejó Jimena.

Mauro Icardi es el Gallo: qué le depará el 2026

“Tenemos por un lado al gallo, que es Mauro Icardi. No sé si se lleva tan bien con el caballo, con el año en sí, pero son animalitos de granja, no le va a ir mal este año”, explicó Jimena La Torre en el programa de Moria Casán.

Sin embargo, advirtió sobre su carácter: “El gallo siempre es medio peleador, es de ir a picotear, a molestar, a que nadie se le acerque a su reino. Yo creo que es memorioso: se acuerda”.