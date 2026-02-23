En medio de rumores y polémicas que suelen rodear a Eugenia “la China” Suárez, Adabel Guerrero aportó una mirada diferente y reveló qué le decía la actriz cuando hablaban, puertas adentro, sobre la crianza y la logística familiar.

Invitada a Puro Show, Adabel contó que forjó una buena relación con la China a partir de trabajar juntos en En el Barro y que, desde entonces, comenzó a observarla con otros ojos: “A partir de que nos conocimos, la empecé a ver en todo lo que pude porque uno aprende mirándola a ella y a otras compañeras”, explicó.

Más allá de la actuación, hubo un tema que las conectó especialmente: la maternidad. Adabel quiso saber cómo hacía la China para compatibilizar largas jornadas de grabación con la crianza de sus hijos: “Lo que sí hablamos en las grabaciones fue acerca de la maternidad. A mí me interesaba mucho saber cómo hacía ella con los chicos, grabando tantas horas”, reveló.

Foto: Captura (eltrece)

“Ella tiene gente que la ayuda, por supuesto, tiene a la mamá. Y siempre me habló muy bien de los papás de los chicos, que siempre estaban presentes y se hacían cargo, se organizaban bien cuando había que viajar”.

“Siempre me pareció muy madraza la China, pero muy madraza. Todo el día haciendo videollamada con los chicos”, cerró Adabel, sin escatimar en elogios para Eugenia.

EL FUERTE DESCARGO DE ADABEL GUERRERO CONTRA FERNANDA IGLESIAS POR SUS CRÍTICAS A LA SERIE EN EL BARRO

Adabel Guerrero salió con todo a responderle a Fernanda Iglesias a través de sus redes sociales después de que la periodista opinara de manera negativa sobre la nueva serie de Netflix En el Barro. La bailarina y actriz no ocultó su indignación y lanzó un fuerte descargo.

En sus historias de Instagram, la actriz recogió el guante luego de escuchar los dichos de Iglesias en el programa Puro Show, donde la panelista había mostrado su incomodidad con el contenido de la ficción creada por Sebastián Ortega.

“Fernanda Iglesias habló en Puro Show de la serie En el Barro de una manera bastante despectiva, peyorativa y siento que si hablan mal de la primera temporada en un punto me están tocando porque yo estoy en la segunda y porque es un proyecto enorme”, comenzó diciendo Adabel.

Fernanda Iglesias y Adabel Guerrero (Foto: captura eltrece).

Con orgullo por el éxito internacional que cosechó la ficción, remarcó:“Todos estamos muy felices de estar primeros a nivel mundial en las plataformas con la serie, estamos más que orgullosos con el producto porque es de la puta madre, el nivel de actrices, de producción realmente merece el puesto que estamos teniendo a nivel mundial".

Adabel también cuestionó el tono con el que la periodista se refirió a las escenas sexuales de la serie: “Un poco sentí que trataban el tema de la sexualidad de una manera bastante burlona porque si bien es verdad que tienen muchas escenas de sexo, lo sentí como con mucho ninguneo. Incluso nombraban canales de porno, pero acá se está mostrando una realidad donde hay una violencia sexual en la que se las explota a las chicas”.

Fernanda Iglesias y Adabel Guerrero (Foto: captura de eltrece).

Finalmente, Guerrero fue al hueso y le habló directamente a Fernanda Iglesias: “Quería saber primero si la vio, porque dijo que no le gusta este tipo de series que hablan de la cárcel y quería saber si la vio, porque si no la vio, ¿cómo puede opinar? Las ganas que debes tener, Fernanda Iglesias, de que te llame Sebastián Ortega”.