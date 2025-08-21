Adabel Guerrero salió con todo a responderle a Fernanda Iglesias a través de sus redes sociales después de que la periodista opinara de manera negativa sobre la nueva serie de Netflix En el Barro. La bailarina y actriz no ocultó su indignación y lanzó un fuerte descargo.

En sus historias de Instagram, la actriz recogió el guante luego de escuchar los dichos de Iglesias en el programa Puro Show, donde la panelista había mostrado su incomodidad con el contenido de la ficción creada por Sebastián Ortega.

“Fernanda Iglesias habló en Puro Show de la serie En el Barro de una manera bastante despectiva, peyorativa y siento que si hablan mal de la primera temporada en un punto me están tocando porque yo estoy en la segunda y porque es un proyecto enorme”, comenzó diciendo Adabel.

Con orgullo por el éxito internacional que cosechó la ficción, remarcó:“Todos estamos muy felices de estar primeros a nivel mundial en las plataformas con la serie, estamos más que orgullosos con el producto porque es de la puta madre, el nivel de actrices, de producción realmente merece el puesto que estamos teniendo a nivel mundial".

Adabel también cuestionó el tono con el que la periodista se refirió a las escenas sexuales de la serie: “Un poco sentí que trataban el tema de la sexualidad de una manera bastante burlona porque si bien es verdad que tienen muchas escenas de sexo, lo sentí como con mucho ninguneo. Incluso nombraban canales de porno, pero acá se está mostrando una realidad donde hay una violencia sexual en la que se las explota a las chicas”.

Finalmente, Guerrero fue al hueso y le habló directamente a Fernanda Iglesias: “Quería saber primero si la vio, porque dijo que no le gusta este tipo de series que hablan de la cárcel y quería saber si la vio, porque si no la vio, ¿cómo puede opinar? Las ganas que debes tener, Fernanda Iglesias, de que te llame Sebastián Ortega”.

LA RESPUESTA DE FERNANDA IGLESIAS A ADABEL GUERRERO TRAS SU DESCARGO EN REDES SOCIALES

Después del fuerte descargo que hizo Adabel Guerrero en sus redes sociales por las críticas hacia la serie En el Barro, Fernanda Iglesias no se quedó callada y salió a responderle en vivo.

La periodista redobló la apuesta y defendió su postura: “La verdad es que yo pienso que la gente no va a mirar esa serie para decir ‘oh, qué indignante, cómo maltratan a las mujeres’, la va a ver porque les gusta ver mujeres besándose. Pienso eso”.

Así, la periodista dejó en claro de dónde surge su análisis:“Es cierto que no la vi, pero hablé por lo que entiendo de lo que comentamos acá, que hay muchas escenas de sexo, y lo que yo interpreto es que se usa ese material que es medio porno soft, lo repito, ¿te molesta, Guerrero?”.

“Me parece que la gente va a ver la serie no para indignarnos sobre cómo están las cárceles argentinas sino porque quieren ver a María Becerra chapando con no sé quién”, sentenció Fernanda sobre la manera en que el público recibe la ficción desde su punto de vista.

