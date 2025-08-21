Tras el éxito de El Marginal, Netflix le dio luz verde a Underground para encarar En el Barro, una serie spin-off ubicada en un penal femenino que se estrenó con gran éxito la semana pasada, con la promesa de hacer debutar a la China Suárez en la segunda temporada.

En ese sentido, el éxito arrollador que obtuvo En el Barro desde su estreno habría motivado una decisión inesperada por parte de la plataforma. Según trascendió, la medida involucra directamente a la China, en un momento en el que su exposición mediática no hace más que crecer.

El posteo sobre la participación de la China Suárez en En el Barro (Foto: Instagram @elmarginaltvok)

De hecho, después del lanzamiento los primeros episodios, muchos fanáticos se preguntaron por qué la actriz no aparecía, ya que circulaban rumores que indicaban que tendría una participación especial en el capítulo final.

QUÉ DRÁSTICA DECISIÓN TOMARÍA NETFLIX CON LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE “EN EL BARRO” POR LA CHINA SUÁREZ

Mientras la serie continúa en el top 10 de las más vistas en Netflix Argentina, consolidándose como uno de los títulos locales más exitosos del momento, el éxito habría llevado a la compañía a cambiar los planes iniciales, según contó el periodista Leo Arias en su cuenta oficial de X.

“Se va a adelantar la nueva temporada de En El Barro que tendrá a la China Suárez como protagonista. Se habla de diciembre de este año”, aseguró el panelista de Gossip en el posteo. La noticia sorprendió a los seguidores, ya que la segunda temporada estaba prevista originalmente para el verano de 2026.

El adelanto generó expectativa y entusiasmo entre los fanáticos de la actriz, que finalmente podrá sumarse a la historia ambientada en La Quebrada, la cárcel femenina donde se desarrolla la trama.

CÓMO SERÁ EL PERSONAJE DE LA CHINA SUÁREZ EN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EN EL BARRO”

En esta nueva etapa, la China interpretará a Nicole, una joven prostituta VIP que trabaja únicamente para clientes millonarios. Meses antes, la actriz compartió en Instagram algunas imágenes caracterizada como su personaje, mostrando detalles de su look para esta ficción.

Por ahora, la actriz no brindó más información sobre la trama, aunque manifestó entusiasmo por el estreno y por la apuesta de Netflix a producciones argentinas.

