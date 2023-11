En primera persona, Adabel Guerrero contó que sufrió depresión y explicó el personal motivo por el cual no le contó a su marido, Martín Lamela, que durante un tiempo tomó medicación psiquiátrica.

“En un momento, yo estaba sintiendo que estaba perdiendo la relación con mi marido por trabajar tanto de noche. No compartía tiempo de calidad con él. Martín llegaba de trabajar y yo me iba. Nos perdíamos del disfrute”, comenzó contando la bailarina en Socios del Espectáculo, poniendo en contexto uno de los motivos que la angustiaban.

Siguiendo de cerca su relato, Adrián Pallares le preguntó: “¿Ahí le pediste a tu consejero que te recomiende un psiquiatra?”.

“Sí, con la terapia no me alcanzaba. Pedí ayuda a la persona correspondiente”, le respondió Adabel.

Luego, Guerrero detalló los motivos por los que acudió al profesional: “Al principio mi psiquiatra no me quiso medicar, me dijo que tenía una vida con un montón de cosas lindas. Pero yo venía arrastrando un pasado que me pesa, lleno de culpas... Y me vi sacada, reaccionaba mal”.

“Entonces, decidí tomar una medicación para estabilizar las emociones y de a poquito me fui regulando. Por suerte ya las dejé de tomar. Y lo cuento ahora para que se vea que se puede mejorar y que está bueno pedir ayuda”, expresó la bailarina.

ADABEL GUERRERO EXPLICÓ POR QUÉ NO LE CONTÓ A SU MARIDO QUE TOMÓ MEDICACIÓN PSIQUIÁTRICA

Exponiendo a corazón abierto su problemática, Adabel argumentó por qué no le dijo a Martín Lamela que meses atrás estuvo medicada.

“Yo no se lo conté a mi marido. No sé si se estará enterando por los medios. Pero no se lo conté porque él se iba a meter”, comentó.

Acto seguido, Adabel contó los profundos motivos por los que tomó esa determinación: “Mi preocupación era si yo traía genéticamente la herencia de la depresión que tenía mi mamá”.

“Mi mamá tenía muchos problemas psiquiátricos y cayó en el alcohol. Terminó falleciendo por todos esos problemas. Yo tenía miedo de que sea hereditario. Son los fantasmas”, reveló Guerrero, contando en primera persona su exitosa lucha contra la depresión.