Una imagen, muchas sonrisas y un estadio de fondo alcanzaron para revolucionar Instagram. Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena al repostear una foto junto a Mauro Icardi en Italia, tras la clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League.

La postal fue tomada en el Allianz Stadium, casa de la Juventus F.C., en Turín, y muestra a la actriz sonriente, en primer plano, mientras Icardi —con look platinado y su conjunto de su equipo del Galatasaray— posa muy cerca de ella, rodeados de amigos.

“Qué lindo volver a verte amigo. ¡Gracias por la invitación para el súper partido de Champions!”, fue la frase que escribió la amiga de Mauro junto la imagen que compartió en Instagram Stories y que Eugenia lo replicó en sus historias, dejando en claro que fue invitada al encuentro clave en el torneo europeo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

En la foto grupal, tomada de noche y con el estadio iluminado de fondo, se los ve relajados y cómplices, dejando en claro que atraviesan este trinfo más unidos que nunca.

La China Suárez y Mauro Icardi en Turin. Foto: Instagram mauroicardi

MAURO ICARDI CELEBRÓ SU CUMPLEAÑOS CON LA CHINA SUÁREZ A PURO LUJO

El cumpleaños de Mauro Icardi fue mucho más que una simple celebración: fue una noche de lujo, romanticismo y estética impecable junto a su novia, Eugenia “la China” Suárez, quien volvió a marcar tendencia con un estilismo digno de alfombra roja.

La ambientación no dejó lugar a dudas: decenas de globos metalizados en forma de corazón, todos en un rojo intenso, crearon una atmósfera apasionada y sofisticada. El detalle, repetido en cada rincón, aportó ese toque romántico que ya es sello de la pareja.

El rojo vibrante contrastó con la elegancia del espacio elegido para el festejo, generando una combinación tan cálida como exclusiva. Pero si hubo algo que se robó todas las miradas fue el look de la China: la actriz apostó por un vestido negro strapless, de corte sirena, que realzó su figura con una silueta minimalista y sofisticada.

El diseño, ceñido al cuerpo y de líneas limpias, lo combinó con stilettos negros y un delicado collar de brillantes que aportó luz sin recargar el outfit. El cabello, peinado hacia atrás con efecto mojado, completó una imagen moderna, audaz y ultra chic.

Las fotos la muestran posando en una imponente escalera de mármol, bajo una araña de cristal monumental, en un salón de arquitectura clásica con columnas y detalles dorados. Un escenario digno de película que potenció aún más su presencia.

Icardi, por su parte, eligió un look sobrio y canchero: pantalón y saco en tonos oscuros, combinados con una remera clara que relajó el estilismo. Sonriente y cómplice, posó junto a la actriz en una postal que dejó en claro el gran momento que atraviesan.

¡Cumpleaños a puro lujo!

