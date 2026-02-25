La última semana de Guido Icardi en Buenos Aires provocó un quiebre en su relación con su hermano Mauro, cuando se reunió con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles, pero ahora el rosarino fue al hueso contra el delantero de Galatasaray.

“Muchos se escandalizan con el mensajero porque no tienen el valor de confrontar el mensaje”, se ufanó.

“Me llaman traidor quienes prefieren una paz basada en el silencio, antes que una libertad basada en la verdad”, continuó picante.

Guido Icardi contra su hermano Mauro. Por: Fernando Gatti

Hasta que al final Guido fue de lleno y sin contemplaciones contra Mauro Icardi, su hermano mayor: “La lealtad a la sangre no es un cheque en blanco para la hipocresía”.

Las diferencias entre Guido e Ivana Icardi

Cuando la semana pasada fue a Intrusos, Guido Icardi confesó que fue un agente de prensa quien lo vinculó con Wanda.

Desde entonces, alterna dardos a su hermano en redes sociales con acciones comerciales con hamburgueserías o inmobiliarias, con el objetivo de levantar el perfil, sumar seguidores y convertirse en influencer.

Ivana Icardi reivindicó su vínculo con su hermano Mauro. Por: Fernando Gatti

En contraste, Ivana Icardi, la otra hermana de Mauro que comparte padre y madre, no sólo bancó al novio de la China Suárez, sino que confirmó que el goleador le respondió su saludo de cumpleaños.