En medio de la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la manutención de sus hijas, Cinthia Fernández volvió a tomar partido y apuntó con dureza no solo contra el futbolista, sino también contra la China Suárez.

Fiel a su postura a favor de las menores, la panelista cuestionó al jugador del Galatasaray por el conflicto alrededor de la cuota alimentaria. Pero en La Mañana con Moria fue más allá y disparó contra la actriz por acompañarlo en este contexto.

Cinthia Fernández, letal con la China Suárez (captura de eltrece, La Mañana con Moria)

Durísima crítica de Cinthia Fernández a la China Suárez: “Qué papel triste hace”

“Qué papel triste hace la China estando al lado de un tipo así. Yo me sentiría muy mal siendo madre, como ella dice que es una madraza, y eso la verdad que ninguno de nosotros lo puede juzgar”, comenzó diciendo Cinthia.

Y continuó, con contundencia: “Pero digo, qué feo siendo madre estar con un tipo que te regala 55 mil carteras y toda la mar en coche, y no replantearse: ‘¿Y lo que le corresponde a tus hijas?’”.