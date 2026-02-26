Luego de varios días de tensión mediática y fuertes cruces en redes, Moria Casán y Cinthia Fernández sellaron la paz en La Mañana con Moria.

La propia conductora de eltrece fue la encargada de poner en contexto el conflicto y explicar cómo se dio la reconciliación.

“Bueno, la semana pasada como todos saben salimos en cadena nacional. Yo le dije alguna cosa de su pasado que se decía, que no dije yo. Eso la lastimó. Ella hizo su descargo en Twitter, yo hice el mío con ciertas chicanitas y todo”, comenzó la One.

Lejos de dramatizar, Moria aseguró que nunca tuvo intención de herir a nadie: “Yo sería incapaz de hacer sentir mal a alguien. Tomo todo como un show. Este equipo es coral, genuino, fluye y es hermoso. En ningún momento hubo nada para marcar a Cinthia ni a nadie”.

Sin embargo, reconoció que la situación pudo haber afectado a su compañera: “Para mí fue un día más, no me movió la aguja. Para ella tal vez sí. Pero como somos mujeres guerreras, antes de implosionar, explotamos”.

Así fue la reconciliación de Moria Casán y Cinthia Fernández tras su explosiva pelea

La reconciliación ocurrió fuera de cámara, al finalizar el programa del 25 de febrero. Según contaron ambas, Cinthia se acercó primero.

“Yo le agarré la mano y le dije: ‘¿Puedo hablar cinco minutitos con vos?’”, relató Fernández.

“A mí me mató porque me miró con buenos ojos”, agregó Moria. Y aseguró: “Cuando alguien te da la mano y te mira así, lo único que me dio fue para abrazarla. Le dije que no había que explicar nada. Está todo perfecto”.

Ya en vivo, recrearon la escena y volvieron a fundirse en un abrazo. “Esto no es hipocresía, mi amor. Yo de hipócrita cero. Me manejo con el sarcasmo, con la ironía, con la lengua que tengo y con la historia que tengo”, lanzó la diva, fiel a su estilo.

Moria Casán: “No me intoxico con nada”

En su descargo, Casán dejó en claro que los dichos de Cinthia no la afectaron: “Te juro que no me ofende ni me movió la aguja. No es que me haga la superada. Realmente soy así. No me intoxico con cosas. A mí me importan pocas cosas en la vida, lo demás es periferia”.

Incluso fue más allá al reflexionar sobre su actitud frente a los conflictos: “Elegí la no victimización... Ahora estoy estudiando Kábala y estoy en un bienestar emocional donde no hay porosidad para que entre nada negativo”.

Por su parte, Cinthia explicó qué la llevó a dar el primer paso: “Hay algo que voy a rescatar de nosotras dos: nos dijimos lo que queríamos y lo que sentíamos. Moria lo pasa más por el show. Yo soy súper sentimental”.

Así, entre autocríticas, reflexiones y un abrazo reparador, Moria Casán y Cinthia Fernández dejaron atrás la pelea y demostraron que, al menos por ahora, reina la paz en el programa.