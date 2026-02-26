Moria Casán presentó en La Mañana con Moria una situación que generó preocupación y confusión total en el equipo. Todo comenzó con un mensaje alarmante que apareció en el grupo de WhatsApp del ciclo y que tenía como supuesto autor al doctor Guillermo Capuya, integrante del programa.

“Estábamos todos muy preocupados. Cuéntelo qué pasó, Capuya. Yo me desesperé con el celular”, lanzó la conductora, antes de darle la palabra al médico para que explicara lo sucedido.

Captura de La Mañana con Moria, eltrece.

Qué le pasó a Guillermo Capuya

Capuya relató que había dejado su teléfono desbloqueado mientras se ausentaba unos minutos para hacer “un pequeño trámite”. Al regresar, notó que todos lo miraban con cara extraña y le preguntaban si estaba bien.

“¿Me traen un pantalón?”, le decían. Sin entender nada, revisó su celular y descubrió que desde su cuenta se había enviado un mensaje al grupo que decía: “Chicos, estoy con un tema. Estoy encerrado en el baño. Me hice caca en el celular. ¿Tienen algún pantalón que sobre?”.

Finalmente, uno de los integrantes confesó entre risas que había sido una broma interna y admitió que aprovechó que el teléfono estaba desbloqueado para enviar el mensaje.

“Yo fui cómplice porque vi cuando agarraron el celular que lo dejaste desbloqueado”, reconoció María Fernanda Callejón.

La situación revolucionó el vestuario y el cuarto piso del canal, donde varios salieron en auxilio del doctor sin saber que todo se trataba de una humorada.

Entre risas y chicanas, el episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más desopilantes del programa.