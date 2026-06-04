El éxito de Ellas son tango, el espectáculo que rinde homenaje a Tita Merello, Libertad Lamarque, María Nieves y Nelly Omar fue uno de los grandes éxitos de la calle Corrientes y ahora llega a Origami.

Con idea y dirección general a cargo de Andrea Ghidone, quien también se luce en el escenario, el show cuenta además con figuras como Anita Martínez, Marisol Otero, Vane Butera y Chino Laborde.

El show cuenta con la dirección musical de Humberto Ridolfi y la participación en vivo de la orquesta Quinteto del Ángel, que aporta toda la potencia y el clima tanguero con músicos de primer nivel.

El elenco de Ellas son Tango. Por: andrea fischer fotografa

Tita Merello, es interpretada por Martínez, Libertad Lamarque, por Otero; María Nieves por Ghidone y Nelly Omar por Butera.

Un equipo artístico de primer nivel

La producción general está en manos de Sergio Collica y Francisco Mármol, mientras que la producción artística la lidera Fernando Castro.

La dramaturgia, puesta en escena y asesoramiento artístico llevan la firma de Sebastián Irigo, Luis Longhi y Leandro Arecco, quienes junto a Ghidone logran una puesta dinámica y emotiva.

El elenco de Ellas son Tango. Por: andrea fischer fotografa

El despliegue escénico es impactante: la escenografía diseñada por el arquitecto Mauro Marco Puppo, la iluminación de Ariel “El Gato” Ponce y el vestuario de Leandro Sánchez y Manuel González suman color y elegancia a cada cuadro.

Música, baile y voces que emocionan

La orquesta Quinteto del Ángel está dirigida por Humberto Ridolfi (violín) y cuenta con Nicolás Enrich en bandoneón, Elizabeth Ridolfi en viola, Adrián Enriquez en piano y Manuel Popo Gómez en contrabajo. Los arreglos musicales de Pablo Valle y el trabajo vocal de Sandra Luna como coach garantizan un nivel artístico altísimo.

El cuerpo de baile, con coreografía y primer bailarín a cargo de Leandro Gómez, suma a Melina Brufman, Fernanda Grosso, Kathia Cabral, Jimena Calarco, Sebastián Acosta, Alejandro Ferreyra, Rodrigo Saucedo, Ángel Martín y Rodrigo Verón, quienes despliegan toda la pasión y destreza del tango en cada número.

Una producción que cuida cada detalle

El equipo detrás de escena es enorme: desde la producción ejecutiva de Marcos Moriconi y Juan Yacar, hasta la asistencia general de Ángeles Carrión y la asistencia de coreografía de Melina Brufman. El diseño gráfico de Mónica Bohl, la comunicación de María Cruz y la prensa a cargo de Tommy Pashkus completan una maquinaria que no deja nada librado al azar.

El elenco de Ellas son Tango. Por: andrea fischer fotografa

La realización de escenografía, el set eléctrico, el maquillaje de Martín Blanco y el vestuario de Mónica Schneider y Agustina Toledo muestran el nivel de profesionalismo y dedicación que hay en cada función.

Quiénes, cuándo y dónde

Mujeres que marcaron el compás: Andrea Ghidone, Vane Butera, Anita Martínez y Marisol Otero

Funciones a partir del 18 de junio Días : Viernes, sábados y domingos a las 19:30 horas Total : 8 únicas funciones

Ubicación: Origami Eventos, Av. Int. Güiraldes 7350 - CABA