A lo largo de su extensa carrera, Diego Ramos conquistó a miles de fanáticos, primero como galán de las telenovelas y, en la actualidad, como una de las figuras de Sex. Sin embargo, el actor sorprendió al revelar cuál fue el regalo más extravagante que una admiradora intentó hacerle.
Durante una entrevista con Implacables, el panelista le preguntó cuál había sido la propuesta o el obsequio más extraño que recibió de una fan, teniendo en cuenta el fervor que suele despertar entre el público.
Lejos de contar una anécdota reciente vinculada al espectáculo que protagoniza, Diego explicó que en Sex nunca atravesó situaciones incómodas: “A mí, acá en Sex no me pasó. Yo creo que está muy claro, por eso te digo, o me respeta mucho la gente porque a mí no me ha pasado nunca nada raro. Creo que es claro cuando venís a ver el show que yo tengo un rol de nexo entre el show y la gente y de anfitrión, y también lo agarro desde el humor. Entonces, medio que no se genera eso, me parece”
Sin embargo, al remontarse a sus primeros años de fama, recordó una historia que dejó a todos boquiabiertos: “Pero hace muchos años, cuando yo era mucho más chico, una chica me quiso regalar un auto”.
La revelación generó sorpresa inmediata en el estudio, aunque el actor aclaró que jamás aceptó semejante obsequio: “No lo acepté porque me pareció una locura“.
Consultado sobre si ese regalo implicaba algún tipo de condición o intercambio, Diego fue categórico: “No, nunca me dijo a cambio de nada, ni nada por el estilo. Me pareció como muchísimo, me pareció un montón y una cosa que me comprometía de por vida y dije: ‘No, no, no’”, cerró, entre risas.
Diego Ramos: “Hace muchos años, cuando yo era mucho más chico, una chica me quiso regalar un auto. No lo acepté porque me pareció una locura“.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
Leé más
DIEGO RAMOS HABLÓ DE LA POLÉMICA RENUNCIA DE JORGE RIAL A TV NOSTRA: “FUE TRISTE Y SORPRESIVO POR ENTERARME UNA HORA ANTES”
Aunque en más de una oportunidad Jorge Rial había defendido su ciclo TV Nostra (América) a pesar del bajo rating, de un momento al otro renunció al programa y les pidió disculpas a los televidentes por haberlos decepcionado.
Lo que más enojó y entristeció a sus panelistas fue que el conductor les habría avisado ese mismo día, horas antes de dar la impactante noticia al aire. Y según Fernanda Iglesias, Diego Ramos fue quien estaba más furioso por haber renunciado a Cortá por Lozano (Telefe) para apostar al nuevo programa de Jorge.
En este contexto, Diego opinó (en junio de 2021) sobre la abrupta partida de Rial y además de cuestionar cómo se fue se mostró muy preocupado por haberse quedado sin su silla. “Fue algo sorpresivo por enterarme una hora antes... Y triste por quedarnos sin trabajo”, dijo a Paparazzi. Y cerró, mostrándose resignado: “Bueno, esa fue su decisión... Mucho no se podía hacer”, sentenció al sitio, sin ánimos de seguir hablando.