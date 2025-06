“Vamos a celebrar los 16 años de Sex y Diego Ramos va a estar al lado mío”, bromeó José María Muscari en el festejo por el sexto aniversario del estreno de la obra que sigue firme en Palermo, pero ahora también sale de gira por todo el país.

En la celebración, Diego Ramos habló con Ciudad Magazine sobre su carrera de más de 30 años en la actuación en telenovelas tan recordadas como Ricos y Famosos o tiras como Los exitosos Pells y Educando a Nina, por las que ganó sendos premios Martín Fierro; y también en la dirección teatral como en Un viaje en el tiempo.

Diego Ramos (Foto: Movilpress)

Además, Diego habló sobre su brillante presente en Sex, sus aspiraciones artísticas en la actuación y dirección y, de paso, reveló cómo hace para que el tiempo no pase para él.

Ciudad Magazine: ¿Cómo es que te pasan los años en el calendario, pero en la vida no? Contanos el secreto para mantenerte de 30.

Diego Ramos: -Yo siempre me cuidé mucho en la comida. Y entrenando. No tuve muchos vicios. Fumaba en una época, pero soy muy metódico,

CM: -Vivís de la imagen…

DR: -Sí, pero no solo por eso. Lo que empezó en un momento como algo más superficial, después se transformó en salud. Entonces ahí enganché.

CM: -¿A medida que pasan los años ves los beneficios de esa vida saludable?

DR: -Claro. Ahora también, obviamente, me cuido de la piel y todo eso. Pero lo metódico es muy importante.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

CM: -Al principio de tu carrera eras el “galancito”, pero hoy sos una figura cotizada del musical. ¿Cómo trascendiste lo de “galancito”? Hay gente que se queda ahí y quiere saber cómo pasar al siguiente nivel.

DR: -Rompiendo barreras, rompiendo prejuicios. Animándome. Esperando también. Siendo paciente.

CM: -¿Al principio te molestaba?

DR: -No, no me molestaba a mí.

CM: -Siempre lo llevaste con dignidad.

DR: -Sí, porque es un trabajo. El “galancito” para mí era un actor joven que hacía novelas. Cierto es que en aquella época no esperaban mucho del o la protagonista de una novela. Solo la manera de pegar uno o dos tonos y que fueran más o menos, para lo que se suponía, agradable físicamente en esa época, y ya estaba. Entonces, nunca renegué ni nada, pero en algún momento me aburría porque no tenía mucho desafío actoral ni juego actoral. No me desafiaba. Y después fui buscando.

CM: -¿Ya en esa época pensabas en dar el salto?

DR: -Lo que pasa es que mientras estaba haciendo tele, todo eso que no podía hacer en la tele lo hacía en el teatro. En el teatro sí, había distintos personajes, distintas cosas que podía hacer de otra manera. Y en algún momento dije: “Ya va a llegar el momento”. Obvio, seguí estudiando, seguí haciendo y llegó.

CM: -Hiciste mucha TV y teatro, pero pocas películas. ¿No te interesa el cine o no te llegaron las propuestas adecuadas?

DR: -Algunas propuestas que me llegaron, no me gustaron, y las que me llegaron que me gustaron las hice, pero tampoco es que… Nunca me llamaron mucho para el cine. Y no algo que yo busque mucho. Es un género que no conozco del todo bien. Me gusta y veo mucho cine, pero desde la ignorancia no es que me llama tanto la atención. Pero ojo, por ignorante nada más, porque las veces que hice la pasé re bien y me encantó.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

CM: -Es un trabajo como más largo, te demora más tiempo.

DR: -Sí, pero no es por eso. La verdad nunca hice CINE, el día que haga capaz que te digo “Uy, que genial”, pero las veces que hice me divirtió mucho. Pero no es algo que me quitó el sueño nunca.

CM: -Y sobre el teatro musical, vos ahora estás con Sex, con la que explotaste en este género, pero vos venís haciendo otras obras así como The Rocky Horror Show.

DR: -Si, y dirijo musicales también, que es lo que más me interesa en realidad.

CM: -¿Y eso lo planteaste desde el comienzo de tu carrera o fue dándose?

DR: Sí, es lo que más me gustó siempre. La primera obra que vi en mi vida fue una comedia musical en los ‘70, y dije “Yo quiero esto, yo quiero que la gente cante y baile, arriba del escenario”. Me parece maravilloso, como complemento, que la palabra hablada sea reemplazada por lo cantado y por el baile, o por lo corporal. Me parece genial, me parece buenísimo, y hay un montón de obras para hacer y hechas que están buenísimas.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

CM: -¿Cuál, de todos los que hiciste, es tu trabajo preferido? ¿cuál es la que más te gustó hacer?

DR: -Bueno, Sex obviamente me encanta. Pero sacando Sex, me gustó mucho hacer una obra que se llamaba La Tiendita del Horror. Hace dos años creo que se volvió a hacer, pero la que yo hice fue en el 2000, y 10 años antes, creo que en el 90, se había hecho también una versión que yo había visto y estaba muy buena. Amé esa situación, amé haber ido a la audición y haber quedado con los norteamericanos, que no sabían quién era yo, me encantó.

CM: ¿Y la obra que soñabas con hacer, ya sea una obra dramática como El Zoo de Cristal

DR: -El Zoo de Cristal la hice cuando era chico, pero me gustaría dirigirla. No, musicales hay un montón. Hay un par que me encanta que no te voy a decir los nombres, a ver si todavía se comprar los derechos antes que yo. Yo ahora prefiero dirigir hasta que actúan. Hay un montón, hay un montón. El Zoo de Cristal y Un tranvía llamado deseo me parecen geniales. A mí me gusta mucho el teatro clásico. Hay una de Jean Paul Sartre que se llama Kean , que es buenísima, es larguísima. No sé cómo se puede hacer, pero es buenísima.

El elenco de Sex, viví tu experiencia (Foto: Movilpress)

CM: - Las plataformas no le están copando a la ficción nacional. ¿Qué opinas? ¿Te parece la vía de evolución nacional?

DR: -Y mientras haya ficción y sean plataformas o en aire… Ojalá que volvamos a esos momentos donde había cuatro, cinco o seis programas de ficción en los canales, entre unitarios y tiras, comedias y demás. Pero si tiene que ser una plataforma, bienvenido sea, obviamente.

CM: - ¿Te animás a actuar en una de ellas?

DR: -Sí, obvio.

CM: -Muchas gracias y mucho éxito con tu gira de Sex.

DR: -A ustedes.

