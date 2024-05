Diego Ramos dio datos del hombre que le gusta a Carmen Barbieri en Mañanísima tras la visita de Fede Bal al programa de eltrece.

“¿A vos te gusta alguien? ¿Estás con alguien?”, le preguntó el actor a su madre, quien le contestó sincera: “Sí, estoy mirando a alguien”.

“Tiene 65 años, es actor”, reveló entonces el panelista y la conductora agregó: “Lo conozco desde hace mucho pero él ni está enterado”.

Fede Bal y Carmen Barbieri en Mañanísima.

“Lo conoció en el programa de la cocina y algo pasó, la apretujó contra la pared”, lanzó sin filtros Majo Martino y Fede quedó impactado.

Por su parte, Lucas Bertero sumó: “Tu mamá nos dijo ‘hace 15 años que no me gusta alguien y ahora me está gustando una persona’”.

CARMEN BARBIERI REVELÓ CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE SU CANDIDATO LA BESÓ

Luego de que sus compañeros la mandaran al frente, Carmen Barbieri contó cómo fue el momento en el hombre que le gusta la besó y “apretujó”.

“Me dio un beso y me puso contra la pared”, reveló y a Fede Bal le reveló: “Yo siempre levanté a todos mis hombres, a tu papá me lo levanté yo”.

“Con este tengo que ver primero si está solo y sino hago de cuenta que no existe”, aclaró la conductora del programa matutino de eltrece.