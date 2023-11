La nueva temporada de PH Podemos hablar llamó la atención por dos razones: una fue su excesiva demora en comenzar, y la otra su marcado cambio de estilo, caracterizado por la promoción de escándalos durante su grabación, algo que criticó fuerte Diego Ramos.

Todo comenzó con el mentado cruce de Andrea Rincón y Belén Francese (al que luego se sumó Martín Whitencamp), y siguió con el enojo de L-Gante con Karina Mazzocco, Pía Shaw y el mismísimo Andy por “no cuidarlo” ante las muchas preguntas sobre su intimidad.

En este sentido, Diego Ramos explotó en una entrevista con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad) sobre la forma en la que Luciano Pereyra fue expuesto al ser consultado por los rumores que lo vinculaban años atrás a Alejandro Fantino.

“A mí me pasó calcado lo que le pasó a Luciano Pereyra con Luisa Albinoni”, recordó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli. “Tiempo después Luisa dijo que la habían como coacheado, como llevado para ese lugar”, agregó el panelista de Mañanísima.

DIEGO RAMOS EXPLOTÓ CONTRA EL RECURSO DE PROMOCIONAR ESCÁNDALOS DE PH PODEMOS HABLAR

“Las charlas esas, esas preguntas se pueden dar naturalmente en una conversación, a veces ocurre por un desfasaje generacional, pero se ve mucho cuando es tan forzado”, señaló, y explicó que “ni Luciano, ni Fantino lo han mencionado eso, o por lo menos lo han hecho por encima y cagándose de risa, pero no quisieron hablar y nunca hablaron, si eso se da así por algo es”.

“La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo”, advirtió, aunque luego uso un manto de piedad. “Entendiendo que soy oyente de Andy, que no tiene ningún problema con la diversidad sexual, no entiendo porque se va para ese lado el tema”, explicó.

Finalmente, Diego recalcó que “cuando alguien no habla por sí solo de ciertas cosas, es porque no quiere hablar”. “Ojo, tampoco sirve enojarse porque me parece un mensaje equivocado, pero sí se dice que eso no se hace, no se hace”, cerró.

