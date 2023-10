Uno de los más picantes de PH, Podemos Hablar fue el cara a cara de Edith Hermida y Pampita. En un momento del programa, ambas figuras quedaron mano a mano y la palista de Bendita no perdió la oportunidad de hacerle una pregunta al hueso a la modelo y conductora.

Hermida se remontó al 2015, año en el que Pampita se separó escandalosamente de Benjamín Vicuña tras 10 años de amor. E indago sobre el conflicto con el actor y China Suárez, en el motorhome de El hilo Rojo.

LA TREMENDA PREGUNTA DE EDITH HERMIDA A PAMPITA

Edith Hermida: -Vos protagonizaste uno de los conflictos más televisivos, una de las novelas más divertidas...

Pampita: -Para ustedes.

Edith: -Claro, para la gente que lo mirábamos, porque vos que lo vivías lo sufrías… y fue tu separación de Benjamín. Hubo un momento muy particular que hoy es un meme en las redes. Pero yo no te escuché nunca exactamente decir qué fue lo que viste cuando entraste al motorhome.

Andy Kusnetzoff: -Está picante Edith, Carolina...

Edith: -Me gustaría que vos describas el momento exacto en el que vos entraste al trailer, donde estaban filmando la película Benjamín Vicuña y China Suárez y que me digas si pasó lo de la palta y la manta de Nepal. ¿Qué fue lo que viste? Se dijo en un momento que había olor a sexo.

Pampita: -Claro, se dijo, se dijo, y yo nunca hablé. Hay mucho de lo que se dijo. Yo me lo guardo para mí y para mis íntimos.

Andy: -Somos íntimos nosotros, Carolina.

Pampita: -Principalmente por mis hijos. Si ellos algún día quieren saber, yo les voy a contar la verdad. Pero no me gusta que esté escrito en algún lado y que lo puedan googlear. Prefiero que, el día de mañana, si realmente les interesa, contarles en directo a ellos. No por algo que no se pueda decir. Sino porque prefiero ser yo la que se lo pueda decir en persona. Hoy son muy chiquitos.