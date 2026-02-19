La casa de Diego Ramos combina amplitud, funcionalidad y una estética minimalista que parece pensada no solo para su comodidad, sino también para la de sus enormes perros Terranova, verdaderos protagonistas del hogar.

Living y exteriores

El exterior es uno de los grandes diferenciales: el parque amplio, con baldosas resistentes y mucho verde alrededor. La vegetación frondosa y los árboles aportan sombra natural y generan un entorno ideal para que sus perros —de gran tamaño— puedan moverse con libertad.

Los espacios abiertos, sin obstáculos y con superficies firmes, facilitan el desplazamiento de los animales y les permiten descansar al aire libre.

La piscina, de líneas rectas y diseño moderno, está integrada al patio. El borde ancho funciona como zona de relax tanto para el actor como para sus mascotas, que suelen acompañarlo en ese sector de la casa.

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

Cocina

La cocina sigue una línea moderna y minimalista, con muebles blancos, amplias mesadas y distribución en “L”. El espacio despejado permite circular con comodidad, algo clave cuando conviven perros de gran porte. Los pisos de madera aportan calidez, mientras que la amplitud del ambiente evita la sensación de encierro.

Es un espacio práctico y funcional, donde todo parece estar organizado para facilitar la limpieza y el orden, dos aspectos fundamentales cuando hay mascotas grandes en casa.

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

Baño

El baño mantiene la estética sobria del resto de la vivienda: predominan el blanco y el negro, con sanitarios clásicos y líneas simples. La bañera amplia y el piso oscuro —más sufrido para el tránsito diario— resultan prácticos. Los espacios son cómodos, sin muebles recargados, lo que refuerza la sensación de amplitud.

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

Fotos del Instagram @diecramos

En conjunto, la vivienda de Diego Ramos refleja un equilibrio entre diseño contemporáneo y funcionalidad: ambientes amplios, circulación fluida y un gran protagonismo del exterior, pensado para que sus enormes compañeros de cuatro patas sean parte activa de cada rincón del hogar.